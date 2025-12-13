CHP’li Akay: Bir yanda lüks ve israf, diğer yanda Ulus otellerinde hayatta kalmaya çalışan emekliler var

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, emeklilerin içinde bulunduğu ağır yaşam koşulları ile iktidarın israf politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Akay, en düşük emekli aylığıyla geçinmenin imkânsız hâle geldiğini vurgulayarak, “Bu tabloya hangi milletvekilinin vicdanı razı olur?” diye sordu.

“25–30 YIL HİZMET ETMİŞ İNSANLAR OTEL ODALARINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR”

Genel Kurul kürsüsünden konuşan Akay, emeklilerin barınma sorununa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kişiler yirmi beş, otuz yıl memlekete hizmet etmiş insanlar. Alın teriyle çalışmış, çabalamışlar. Bugün gelinen noktada, on beş–yirmi bin lira kirayı ödeyemedikleri için Ulus’taki ucuz otellerde kalmak zorunda kalıyorlar. Geceliği iki yüz, üç yüz, dört yüz lira…”

Akay, bazı otellerde tuvalet ve banyo olup olmamasına göre aylık bedelin 6 bin ila 12 bin TL arasında değiştiğini belirterek, emeklilerin temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduğunu söyledi.

“BİZDE VEFA VARDIR, BU TABLO KABUL EDİLEMEZ”

Toplumsal değerler üzerinden de iktidara seslenen Akay, şunları kaydetti:

“Bizde vefa vardır, gelenekler önemlidir. Aile büyüğüne saygı esastır. Batı’nın bizden öğrendiği değerlerden biridir bu. Bu insanların huzur içinde, refah içinde yaşaması gerekir.”

“İSRAF SERGİSİ DEVAM EDİYOR”

Akay, geçtiğimiz yıl Meclis’te gündeme getirdiği “israf sergisi”ni hatırlatarak, bu yıl da benzer bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu söyledi:

“Geçen yıl burada birinci israf sergisini yayımlamıştım. O zaman bakanların yüzde 95’i lüks, ithal araçlarla Meclis’e gelmişti. Şimdi yedi bakan yine bu tür lüks araçlarla geldi.”

Yerli araç kullanan bakanlara teşekkür eden Akay, buna rağmen israfın sürdüğünü vurguladı.

“47 METRELİK ÖNERGE LİSTEMİZİN TAMAMINA ‘HAYIR’ DEDİLER”

CHP’nin bütçe sürecinde verdiği önergeleri hatırlatan Akay, iktidarın tüm toplumsal önerileri reddettiğini belirtti:

“Kırk yedi metrelik bir liste var arkadaşlar. Bu liste, komisyona verdiğimiz önergelerin listesidir. En düşük emekli aylığının artırılmasını istemişiz, öğrencilere ücretsiz yemek demişiz, yüz bin öğretmen ataması istemişiz, sağlık çalışanlarını kadroya alalım demişiz… Ama iktidar partisinin tamamına ‘hayır’ dediğini görüyoruz.”

“HALKA YOK, YANDAŞA VAR”

Akay, bütçe tercihlerini sert sözlerle eleştirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir tarafta yandaşlara bağlanan milyarlar, garanti ödemeleri, faize giden trilyonlar… Diğer tarafta çocuk işçiliğini önlemek için verilen bir milyon liralık önergeye bile ‘hayır’ diyen bir zihniyet var.”

“Bu bütçe halkın bütçesi değil”

Konuşmasının sonunda CHP’nin tutumunu net şekilde ifade eden Akay şunları söyledi:

“Bütçede israf had safhadadır. Kaynaklar halka değil, yandaşlara aktarılmaktadır. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bütçeye ‘hayır’ diyoruz.”