CHP’li Akay: Emekli, işçi, asgari ücretli artık kurban kesemez hale geldi

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Diyanet İşleri Başkanlığının kurban kesim ücretini 2018 yılında 850 TL, 2025 yılı için de 13.500 TL olarak açıkladı. 2018 yılıda emekli ikramiyesinin kurban kesim ücretine oranı yüzde 117'ydi. Şimdi bu oran yüzde 29. Bu ücretle emeklinin, işçinin, dar gelirlinin, asgari ücretlinin kurban kesmesi mümkün değil“ dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Bazı Kanunlar ile 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerine CHP Grubu adına TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şunları söyledi;

“Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi 2024 yılında 91 milyar TL'ydi, 2025 yılı için de 130,1 milyar TL öngörülüyor, yani günlük olarak 361,4 milyonluk bir harcamanın yapıldığı bir bütçeden bahsediyoruz. Örneğin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi geçen yıla göre yüzde 32 artmış. Sağlık Bakanlığı bütçesi yüzde 39 artmış. Ticaret Bakanlığı bütçesi 56 milyar, Dışişleri Bakanlığı 39 milyar, İçişleri Bakanlığı 96 milyar, Kültür ve Turizm Bakanlığı 53 milyar, Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi 130 milyar.

“DİYANETİN EĞİTİM BÜTÇESİ, 116 ÜNİVERSİTENİN BÜTÇESİNDEN DAHA FAZLA”

2025 yılında "mesleki ve teknik eğitim kalemi" diye bir kalem var, 421 milyonluk bir ödenek ayrılmış. Diyanetin eğitimle ilgili ödeneği 127 üniversitenin 116'sının bütçesinden daha fazla. Şimdi, 2025 yılının üç aylık verilerine baktık ne kadar harcama olmuş diye, üç ayda 32,5 milyar TL'lik bir harcama olmuş, bu yine ciddi bir harcama. Aynı süre içerisinde diğer bakanlıkların ne kadar harcama yaptığını da çıkardık; örneğin, Dışişleri Bakanlığı 7,3 milyar harcamış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 8,7 milyar harcamış, Ticaret Bakanlığı 8,8 milyar harcamış, Sanayi ve Teknoloji 18,9 milyar, Kültür ve Turizm 11 milyarlık bir harcama yapmış.

Diyanet İşleri Başkanlığının kurban kesim ücretleriyle ilgili açıkladığı tutarlar var. 2018 yılında 850 TL, 2025 yılı için de 13.500 TL olarak açıklanmış. 2018 yılında ilk defa emekli ikramiyesi çıktığında da bin TL olarak açıklanmıştı. O zamana göre kıyasladığımızda, bin TL'lik emekli ikramiyesiyle rahatlıkla bir kurban alımı yapılıp, dinî vecibeler yerine getirilebiliyordu. 2018 yılında emekli ikramiyesinin kurban kesim ücretine oranı yüzde 117'ydi. Şimdi bu oran yüzde 29. Bu ücretle emeklinin, işçinin, asgari ücretlinin kurban kesmesi mümkün değil. Şimdi, bu tutarın en azından günümüze uyarlanması durumunda yüzde 29,6'lık tutarın çıkıp 13.500 TL'ye çıkarılması gerekirdi, değil mi? Gerek görülmedi, çıkarılmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban kesim ücretinin bile dikkate alınmadığını ve en düşük emekli ikramiyesinin bu tutara çekilmediğini görüyoruz. Son iki yılda kurban fiyatlarında yüzde 833 oranında artış var. 2018'den günümüze karkas et fiyatı 29 TL'den 440 TL'ye çıkmış, 14 kat artış yapmış var, yani yüzde 1.414 civarında bir artış var. Artık, insanlar kurbanını da kesemez vaziyete geldi.” dedi.