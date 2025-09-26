CHP’li Akay Eskipazar Devlet Hastanesi'nde yaşanan kamu zararına ilişkin suç duyurusunda bulundu

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bugün Karabük Adliyesine gelerek Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, Merkez ilçe Başkanı Ali Yavuz ve Eskipazar İlçe Başkan Zahit Yarar ile birlikte suç duyurusunda bulundu.

"135 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE BİR TUTARDAN KAMU ZARARINDAN BAHSEDİYORUZ"

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Akay, "Bugün suç duyurusunda bulunma sebebimiz Eskipazar Devlet Hastanesiyle ilgili. Yıllardır sürekli gündemde tutuyoruz bu hastane yapılıp faaliyete geçtikten sonra iki seneyi dahi bulmadan bir senede aşağı yukarı bir hizmette bulundu ve zemindeki göçük nedeniyle hastane hizmet edemez hale geldi ve boşaltılmak zorunda kaldı o zamanın şartlarında 12.000.000 TL ye baliğ olduğu söylenen bir masraftan bahsediliyor aşağı yukarı 3.250.000 dolar ortalama kurdan yani bugünün şartlarında baktığınız zaman 135.000.000 TL’nin üzerinde bir tutardan kamu zararından bahsediyoruz" dedi.

Akay, Sağlık Bakanlığı’na verdiği soru önergesini hatırlatarak 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da hastanenin zemin etütlerinin sağlıklı yapılmadığının tescillendiğini vurguladı. Raporun, jeolojik sıkıntılar ve hatalı uygulamaları ortaya koyduğunu belirten Akay, şöyle dedi:

“Burada ne var burada bir kamu zararı var aynı hastaneye şimdi gelmeden önce baktım 25 yataklı bir devlet hastanesini en son Eylül ayında ihaleye çıkmışlar bakıyoruz 202.000.000 TL ki o hastaneden daha küçük bir hastane teferruatıyla beraber yapmak mümkün değil. Bu tip bir hastaneyi bugünkü fiyatlarla 300.000.000 TL’nin altında yapmanız mümkün değil.

Biliyorsunuz başlayıp iş devam ettikten sonra fiyat farkı da oluyor yani burada 100 milyonları aşan bir kamu zararından bahsediyoruz ve buradaki kamu görevlilerinin de denetleme zafiyetinden bahsediyoruz yüklenicinin ve zemin etüt raporlarını hazırlayan belirten şirketlerin yüklenicilerin de görevini tam yapmamasından bahsediyoruz ve bu süre içerisinde de Eskipazarlı hemşerilerimiz de sağlık hizmetlerinden yararlanamadı yani burada da insan sağlığından ve can güvenliğinden de bahsediyoruz bu da ayrı bir kanat."

CHP’li Akay, "Şimdi biz görevimizi yaptık biz burada İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız ve Karabük Milletvekili olarak ben bizzat suç duyurusunda bulunduk konunun takipçisi olacağız buradaki bu kamu zararına sebep teşkil edenlerin yani müsebbipleri eden hesap sorulmasını takip edeceğiz" dedi.

Akay, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Bu süreçte görev alanlar görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, kamu zararına sebebiyet verme ve halk sağlığını tehlikeye atma suçlarını işlemiştir. Eskipazar halkı ikinci kez mağdur edilemez"

Suç duyurusu dilekçesinde, hastanenin sadece dört yıl hizmet verdikten sonra kapatılmasının hem milyonlarca liralık kamu zararına hem de Eskipazar halkının sağlık hizmetlerinden mahrum kalmasına yol açtığı belirtildi.