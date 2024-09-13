CHP’li Alp’ten Bakan Göktaş’a huzurevi sorusu: "Fiyatları karşılaştırmalı olarak açıklar mısınız?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Alp, önergesinde, “İhtiyaç sahibi yaşlı yurttaşlarımızın bakımı için hizmet veren huzurevlerinin aylık ücretlerindeki artışlarla ilgili bazı duyumlar alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

CHP’li Alp, Bakan Göktaş’a şu soruları yöneltti:

Devlete ait kaç huzurevi vardır? Kaç yurttaş bu huzurevlerinde kalmaktadır?

Bu huzurevlerinin 2023 fiyatları ve bugünkü fiyatlarını karşılaştırmalı olarak açıklar mısınız?

Huzurevlerinde kalmak için sıra bekleyen kaç yurttaşımız vardır?

Huzurevi sayısını arttırmak için yapılan çalışmalar nelerdir, devam eden huzurevi inşaatı var mıdır?

Huzurevi olmayan iller hangileridir? Huzurevlerinin sayısını nasıl arttırmayı düşünüyorsunuz?

Huzurevi fiyatlarında indirim düşünüyor musunuz?