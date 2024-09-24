CHP’li Arpacı, Sayıştay raporlarını değerlendirdi: AKP’nin rantçı müteahhidi desteklediğini belgeledi

AKP'nin rantçı, sermaye yanlısı, halk düşmanı politikaları Sayıştay raporları ile bir kez daha belgelenirken CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Sayıştay’ın raporunda ortaya çıkan bir bulgu, tam anlamıyla bir skandaldır" dedi.

Sayıştay’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ilişkin 2023 yılı denetim raporu yayımlandı. Raporun yayımlanmasının ardından CHP'li Arpacı yazılı açıklama yaptı.

Raporda bir bulguya dikkati çeken CHP’li Arpacı, "Bakanlık, kamu kaynaklarını hunharca harcayarak, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yapım işlerinde ihale sürecini adeta yüklenici firmalara peşkeş çekmiştir. Eskalasyon fiyat farkı ve yıl içi fiyat farkı gibi iki ayrı fiyat farkı uygulamasıyla, yüklenicilere piyasa şartlarının çok üzerinde ödeme yapılmış, halkın vergileri adeta israf edilmiştir. Bu uygulama, kamu kaynaklarını çarçur etmenin yanı sıra, devletin işleyişindeki sorumsuzluğun ve liyakatsizliğin somut bir örneğidir" dedi.

"DEVLETİN KAYNAKLARI FİRMALARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

Raporda yer alan verileri anımsatan Arpacı, şunlara yer verdi:

"OSB yapım işlerine yönelik fiyat farkı uygulamaları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının çok üzerinde gerçekleşmiş ve bu durum kamu maliyesine ağır bir yük bindirmiştir. Bir işte ödenen fiyat farkı yüzde 52,42 iken, Yİ-ÜFE değişim oranı sadece yüzde 26,20 olarak gerçekleşmiştir. Yani, fiyat farkı ödemesi piyasa koşullarının neredeyse iki katına ulaşmıştır. Benzer şekilde bir başka işte yüzde 66,77, bir diğer işte yüzde 104,87 oranında fiyat farkı ödemesi yapılmış, oysa bu işlerin Yİ-ÜFE oranları sırasıyla yüzde 26,85 ve yüzde 22,26’dır. Bu veriler, yüklenici firmalara piyasa şartlarının çok üzerinde ödeme yapıldığını ve devletin kaynaklarının bu firmalara adeta peşkeş çekildiğini göstermektedir.

"SANAYİCİNİN YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR"

Özellikle bir işte tablo daha da vahimdir. Burada, ödenen fiyat farkı yüzde 148,49 ile Yİ-ÜFE’nin (yüzde 74,38) iki katını aşmıştır. Bu kabul edilemez oranlar, Bakanlık tarafından OSB yapım projelerine yönelik uygulanan fiyat farkı politikalarının ne kadar keyfi ve adaletsiz olduğunu gözler önüne seriyor. Bu anormal fiyat farkı ödemeleri, sadece kamu kaynaklarının israf edilmesine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda OSB’lerin kredi maliyetlerini artırarak sanayicilerin yükünü ağırlaştırıyor. Devletin sanayicilere destek olmak amacıyla sunduğu düşük faizli krediler, bu tür sorumsuz uygulamalar nedeniyle olması gerekenden çok daha yüksek seviyelere çıkmış ve OSB’lerin geri ödeme kapasitesi zayıflatılmıştır.

Sanayicilerimizin bu durumda maruz kaldığı zarar ise ağırdır. OSB’ler, ülkenin üretim kapasitesini artırmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için teşvik edilirken, yüklenicilere verilen bu haksız fiyat farkı ödemeleri, OSB’lerin mali yükünü artırmakta, kredi geri ödemelerini zorlaştırmakta ve yeni sanayi bölgelerinin kurulmasını engellemektedir. Bakanlık, sanayiyi desteklemek yerine kaynakları rant odaklı kullanarak hem sanayicilere hem de vatandaşlara büyük zarar vermektedir."

"RANT ODAKLI POLİTİKALAR SONA ERDİRİLMELİ"

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine vurgu yapan Arpacı, "Bu durum, halkımız açısından da kabul edilemez. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması gerekirken, bu tür uygulamalarla halkın vergileri yüklenicilerin cebine aktarılmakta, istihdam yaratma fırsatları ise kaçırılmaktadır. Bakanlığın bu sorumsuz ve rant odaklı politikaları sona erdirilmeli, ihale süreçlerinde şeffaflık ve adalet sağlanmalıdır. Aksi takdirde hem sanayiciler hem de halk, bu yanlış politikaların bedelini ağır bir şekilde ödemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.