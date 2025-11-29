CHP’li Aşkın Genç: AKP’nin toplumda karşılığı kalmadı

CHP Milletvekili Aşkın Genç, 39’uncu Olağan Kurultay’a yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Kurultayın sloganının, “Şimdi İktidar Zamanı” olduğunu vurgulayan Genç, “AKP iktidarından sıkılan milyonlarca yurttaşa iktidar vadediyoruz” diye konuştu.

CHP’nin, “Bir uçak gibi irtifa kazandığını” kaydeden Genç, “Bir sonraki kurultayımızı iktidar partisi kurultayı olarak gerçekleştireceğiz” yorumunu yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel’in şehir şehir gezdiğini ve gittiği her yerde büyük ilgiyle karşılaştığını ifade eden Genç, “Sayın Genel Başkan cesur ve çalışkan bir lider figürü. Kayseri’de, Bülent Ecevit ile mukayese ediliyor Özgür Özel. Ecevit de topluma bir umut olmuştu. Özgür Özel de öyle” ifadelerini kullandı.

“AKP ARTIK İKNA EDEMİYOR”

Genç, 19 Mart operasyonlarının ardından gösterilen mücadele ile toplumun farklı kesimlerinin CHP’de birleştiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidarın artık iktidarını sürdürebilmesi mümkün değil. AKP, kredisini tamamladı. İnsanları ne ikna edebiliyor ne kandırabiliyor. AKP’nin 23 yıllık iktidarının geldiği noktada ilacını alamayan, kirasını ödeyemeyen ve et yiyemeyen haneler var. Tek başına bu kadar uzun süre iktidarda kalıp da ülkeyi bu kadar dibe çeken başka bir iktidar olmamıştır Türkiye’de. İlk seçimde halk bunun karşılığını verecek.”