CHP’li Aşkın Genç: “Bakanlık küçük işletmeleri değil, güçlü kesimleri destekliyor”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin sanayi ve üretimi desteklemekten uzak olduğunu belirterek, “Bakanlık, sanayinin omurgası olan küçük işletmeleri değil, zaten güçlü olan kesimleri destekliyor” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri sırasında konuşan CHP’li Genç, 2024 Kesin Hesabı’na göre cari transferlerin yüzde 97’sinin Hazine yardımı ve büyük sermaye transferlerinden oluştuğunu, KOBİ’lere, kooperatiflere ve organize sanayi bölgelerine (OSB) ayrılan payın ise yüzde 3’ün altında kaldığını vurguladı.

“SANAYİCİ ÜRETİM YAPAMIYOR ÇÜNKÜ FİNANSMANA ERİŞEMİYOR”

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranının yüzde 74,2’ye kadar gerilediğini belirten Genç, “100 tezgâhtan 26’sı atıl durumda. Yani sanayici üretim yapamıyor, çünkü finansmana erişemiyor. Bakanlık bütçesinden reel sektöre akan kaynak yetersiz” dedi.

CHP’li Genç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 bütçesini, üretimi ve istihdamı güçlendirmekten uzak bir bütçe olarak nitelendirdi. Genç, “Bütçenin büyüklüğü değil, etkinliği önemli. Harcamaların üretime ve istihdama nasıl dönüştüğü açıklanmıyor. 310 milyar TL’nin üzerinde yatırım teşvik belgesi verilmiş, ancak bunların ne kadarının yatırıma dönüştüğü bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

DİYANET’İN BÜTÇESİ, SANAYİ BAKANLIĞI'YLA YARIŞIYOR

Bütçedeki kurumlar arası dengelere de dikkat çeken Aşkın Genç, geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı geçtiğini hatırlatarak, “Üretimi, yatırımı, sanayiciyi ilgilendiren bir bakanlığın bütçesi Diyanet’in gerisindeydi. Bu yıl tablo değişmiş olsa da, aradaki fark hâlâ çok az” dedi.

“DAHA AZ TEŞVİK BELGESİYLE DAHA ÇOK YATIRIM HEDEFİ AÇIKLANMIYOR”

Genç, 2026 yılı performans göstergelerinde yatırım teşvik belgesi sayısının azalacağını da vurguladı:

“2025’te 7 bin 300 olan teşvik belgesi sayısının 2026’da 5 bin 900’e düşeceği öngörülüyor. ‘Daha az belgeyle daha çok yatırım’ hedefi konulmuş ama bunun gerekçesi açıklanmıyor. Bu çelişki, teşvik sisteminin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.”

“YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFİ YOK”

Bakanlığın faaliyet raporlarında “yeşil dönüşüm” ve “dijitalleşme”yi öncelikli hedef olarak gösterdiğini hatırlatan CHP’li Genç, 2026 bütçesinde bu alanlara yönelik özel mali program bulunmadığını söyledi.

“Performans göstergelerinde karbon azaltımı veya enerji verimliliği hedefi yok. Küresel rekabetin ‘karbon nötr üretim’ ekseninde döndüğü bir çağda Türkiye hâlâ ‘teşvik belgesi sayısı’yla başarıyı ölçüyor” dedi.

“KOBİ’LER İÇİN KAYNAK YETERSİZ, FAİZ GİDERLERİ BÜYÜYOR”

Genç, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sanayinin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, “Cari transferlerin yüzde 97’si büyük sermayeye gidiyor. KOBİ’lere, kooperatiflere ve OSB’lere ayrılan pay yüzde 3’ün altında. Bu tablo, üretim ve istihdamı büyütmek yerine kaynakları dar bir sermaye grubuna aktarıyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Aşkın Genç, son olarak şunları söyledi: “2026 bütçesinde faiz giderleri yine büyüyor ama üretim teşvikleri artmıyor. Yüksek teknoloji, yeşil dönüşüm ve bölgesel kalkınma başlıkları süslü dursa da, bu bütçe sanayiyi, üretimi ve istihdamı güçlendirmekten uzaktır.”