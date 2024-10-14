CHP’li Aşkın Genç: Bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 3,6 trilyon lirayı aştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 3,6 trilyon lirayı aştığını söyledi.

Genç, bankalara borçlarını ödeyemeyen yurttaş sayısının ise 1 milyonu bulduğunu belirtti.

Genç, iktidarın uyguladığı ekonomi politikaları ile ilgili açıklama yaptı.

Genç, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 27 Eylül- 4 Ekim haftasında 13,4 milyar lira artarak 3,6 trilyon lirayı aştığını belirterek, borç krizinin pençesine düşen vatandaşların, giderek artan faiz oranları ve yüksek enflasyon altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Fotoğraf: ANKA

Türkiye’deki işsiz sayısının 11 milyon olduğunu belirten Genç, “Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz artık inkâr edilemeyecek boyutlara ulaşmış durumda. TÜİK’in açıkladığı veriler, resmi işsiz sayısının 3 milyon 55 bin olduğunu öne sürüyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki, bu rakam gerçek işsizliği yansıtmaktan çok uzak. Zamana bağlı eksik istihdam ve umutsuzca iş aramaktan vazgeçmiş yurttaşlarımız da eklendiğinde, gerçek işsiz sayısı 11 milyonu buluyor. Resmi işsizlik rakamları ardına saklanarak halkımızın yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmek, sorunun çözümüne bir adım bile yaklaştırmıyor” dedi.

"SANAYİ ÜRETİMİ AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 5,3 ORANINDA AZALDI"

Genç, sanayi üretiminin son üç aydır düşüşte olduğunu hatırlatarak, “Ayrıca, sanayi üretimindeki düşüş, ekonomik daralmanın sanayiye olan olumsuz etkilerini açıkça ortaya koyuyor. Sanayi üretimi son üç aydır arka arkaya daralırken, ağustos ayında yüzde 5,3 oranında azalmış durumda. Bu, sadece sanayi işçilerini değil, üretim zincirinde yer alan tüm emekçileri ve dolayısıyla tüm ülke ekonomisini etkileyen bir tablo. İhracat ve ithalat rakamlarındaki azalış, ülkemizin dış ticaret dengelerinin sarsıldığını gösteriyor. Ekonomi yönetiminin bu konuda attığı adımlar yetersiz kalıyor ve vatandaşın sırtına daha fazla yük bindiriyor” ifadelerini kullandı.

"27 EYLÜL- 4 EKİM HAFTASINDA 13,4 MİLYAR LİRA ARTIŞ"

Yurttaşların kredi ve kredi kartı borçlarının 3,6 trilyona ulaştığını belirten Genç, “Diğer yandan, vatandaşlarımız giderek artan borç yükü altında eziliyor. Sadece bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 27 Eylül- 4 Ekim haftasında 13,4 milyar lira artarak 3,6 trilyon lirayı aştı. Bankalara olan borçlarını ödeyemeyen yurttaşlarımızın sayısı 1 milyonu geçti. Bu insanların çoğu, geçim sıkıntısı nedeniyle borçlarını ödeyemiyor ve icra takibine alınıyor. Borç krizinin pençesine düşen vatandaşlarımız, giderek artan faiz oranları ve yüksek enflasyon altında yaşam mücadelesi veriyor. Hükümet, vatandaşın ekonomik yükünü hafifletecek somut çözümler üretmek yerine, yurttaşlarımızı yalnız bırakıyor” değerlendirmesini yaptı.

"EN YOKSUL KESİMİN GELİRDEN ALDIĞI PAY YÜZDE 6,15’E DÜŞMÜŞ DURUMDA"

Genç, TÜİK’in verilerine göre en yoksul kesimin gelirden aldığı payın yüzde 6,15 olduğunu belirterek, “Gelir dağılımındaki eşitsizlik de her geçen gün derinleşiyor. TÜİK’in son verileri, en zengin yüzde 20’lik kesimin gelirden aldığı payın yüzde 48,66 olduğunu gösteriyor. En yoksul kesimin payı ise yüzde 6,15’e düşmüş durumda. Bu, gelir adaletsizliğinin ne kadar vahim bir hal aldığının göstergesi. TÜİK’in kendi verilerinde bile bu kadar büyük bir uçurum varken, halkımızın alım gücünün düştüğünü görmek zor değil” dedi.

"Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 70 bin lirayı buldu"

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 70 bin lirayı bulduğunu ifade eden Genç, şunları söyledi: