CHP’li Aşkın Genç: Emeklinin maaşı her gün 32 lira eridi, her dakika 4 kişi işsiz kaldı

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ocak ayına ilişkin ekonomik verileri paylaştı. Genç, “Her dakika 4 kişi işini kaybediyor, vatandaşın borcu dakikada 15 milyon lira artıyor, her dakikada 124 icra dosyası açılıyor, emeklinin maaşı her gün 32 lira eriyor. Bu istatistik değil, geçim mücadelesidir” dedi. Emekli maaşlarının ve mutfak harcamalarının enflasyon karşısında eridiğini belirten Genç, mevcut ekonomik tabloya dikkati çekti.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, işsizlik, bireysel borçluluk ve icra dosyalarındaki artışa ilişkin verileri paylaştı. Ocak ayına ilişkin rakamları dile getiren Genç, ekonomik gelişmelerin vatandaşın günlük yaşamına yansımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genç, konuşmasında şunları kaydetti:

“Türkiye'de ekonomi rakamlarla değil, vatandaşın hayatıyla konuşuyor. Ocak ayında her dakika 4 kişi işini kaybetti, her dakikada vatandaşın borcu 15 milyon lira arttı, her bir dakikada 124 icra dosyası açıldı. Bu istatistik değil, bu geçim mücadelesidir. Emeklinin maaşı her gün 32 lira eriyor, mutfak masrafı her gün zamlanıyor ama iktidar hala “Ekonomi iyiye gidiyor” diyor.

“BU ÜLKEDE BÜYÜYEN ŞEY EKONOMİ DEĞİL, VATANDAŞIN GEÇİM SIKINTISIDIR”

Soruyorum: Her dakika borçlanan, her dakika icraya düşen, her dakika işsiz kalan bir toplumda ekonomi nasıl iyiye gider? Şunu açıkça söyleyelim: Bu tablo kader değildir. Bu tablo yanlış tercihlerle yönetilen bir ekonominin sonucudur. Faizi, borcu ve rantı büyüten bir anlayış emeği, geliri ve alım gücünü küçültmüştür. Bugün, bu ülkede büyüyen şey ekonomi değil, vatandaşın geçim sıkıntısıdır.”