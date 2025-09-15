CHP’li Aşkın Genç, Silivri’de İmamoğlu, Karalar ve Tekin’i ziyaret etti

CHP Kayseri Milletvekili Şükrü Genç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’i Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Genç, ziyaretin ardından cezaevi önünden yaptığı açıklamada, CHP’ye her taraftan baskı uygulanmaya çalışıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Bugün Silivri’deyiz. Yol arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanımız Sayın Oya Tekin. Hepsi çok kıymet verdiğimiz, çok değerli yol arkadaşlarımız ve uzun bir süredir Silivri Cezaevinde tutsaklar. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi’ne her taraftan bir baskı uygulanmaya çalışılıyor. Bugün Ankara’da bir dava görüldü. Biz iki gün boyunca İstanbul İl Başkanlığı’mızdaydık. Bugün de geldik yol arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hepsi de çok iyi, mücadelelerine devam ediyorlar. Tüm Türkiye’ye selamları var. Adanalılara, İstanbullulara, Kayserililere…”

İmamoğlu’nun Kayserililere mesajını okuyan Genç, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin ve Cumhuriyet tarihimizin dinamosu, üretimin merkezi olmuş Kayseri’ye, çok kıymetli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorum Kayseri bugün hak ettiği yerde, konumda değildir. Türkiye her alanda sanayide, ticaret hayatında, tarımda çok zor bir dönemin içindedir. Ekonomik kriz 8 yıldır milletimize çok büyük bedeller ödetmiştir. Şimdi adalet krizi her alanda devletimizi, milletimizi sarsmış, toplum derin bir kriz içerisindedir. Yoksullukla mücadele etmektedir. Biliyoruz ki ya adalet ya sefalet. Bu çerçevede herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet mücadelesini kararlılıkla veriyoruz. Milletimizin kazançlı çıkacağı refah dolu günler çok yakındır. Bereketin, huzurun, geleceğin çok güzel günlerinde Kayseri’de buluşmak dileğiyle.”

Genç, Zeydan Karalar’ın da Kayseri’ye selamı olduğunu belirterek, Karalar’ın mesajını okudu:

“Çok değerli Kayserili kardeşlerim Aşkın vekilim yanımda, ziyaretimde. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Kayseri ve Kayserilileri çok takdir ederim. Girişim ruhları iş yapma biçimleri, cesaretleri takdire şayan. Adana’daki hemşehrilerinizden de biliyorum. Ayrıca benim şirketimin harcında Kayserililer var. Epeyce ticaret yaptım, iş yaptım sizlerle. Sizden para kazanmak zordur ama ben sizden para kazandım, Allah razı olsun. Ayrıca Pınarbaşı ve oradaki belediyelerimiz için verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Asfalt plenti dahil. Buradan takip ediyorum. Aşkın vekilime çok teşekkür ediyorum, bu satırları yazmama vesile oldu. Herkese, tüm Kayserililere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Tutuksuz yargılamanın esas olduğunu vurgulayan Genç, “Şunu tekrar ifade etmek istiyorum ki millet iradesinden büyük irade yoktur. Milletimizin helal oylarıyla seçilmiş başkanlarımızın suçsuzluklarına inanıyoruz. Bir suçları varsa yargılansınlar ama tutuksuz yargılama esastır” ifadelerini kullandı.