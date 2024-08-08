CHP’li Aslanoğlu’ndan iktidara 'SGK borcu' yanıtı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partinin ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Aslanoğlu, belediye ve örgüt çalışmaları, belediyelerin örgütten ve örgütün belediyelerden beklentilerinin masaya yatırıldığını ifade etti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili “Kamu hizmet etmesinde yine gelir kaynaklarını da nasıl kısarız telaşındalar. İzmir’de 180 bin CHP’li elleriyle o çöpleri toplarlar yine de onlara bu hazzı yaşatmazlar” dedi.

İktidarın ekonomi üzerinden belediyeler ‘hizmetsizlik kıskacı’ altına almaya çalıştığını belirten Aslanoğlu, iktidarın ekonomi politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

"ÜLKENİN KAYNAKLARI, SÖMÜREN YANDAŞLARINA GİDİYOR"

“Seçimlerin üzerinden yaklaşık 130 gün geçti. Bu süre içerisinde halkımızın sorunları büyümeye devam ediyor. 14-28 Mayıs sürecinde halkımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatmaya çalışmıştık. O tarihten sonra halkın sorunları büyüyerek çoğalıyor. Ekonomi çok büyük bir sıkıntımız. Emeklilerin maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmış olması maalesef hiçbir soruna merhem olmadı. Ülke öyle bir halde ki maaşa yüzde 25 zam yaptığınızda hiçbir şeyi çözmüyor. Asgari ücrete uzun süredir zam yapılmamış olması, milyonlarca vatandaşımızın açlık boğuşmasına neden oluyor Ülkenin kaynakları dar gelirleriyle değil, ülkenin kaynaklarının sömüren yandaşlarına gidiyor.”

"DARBOĞAZA SÜRÜKLEME ÇABALARI"

SGK borçlarının tahsili ve ekonomi üzerinden yerel yönetimlerin hizmet yapmalarının iktidar tarafından engellenmeye çalışıldığını kaydeden Aslanoğlu, şunları söyledi:

“Bu arada belediyelerimiz hizmet etmesin diye her gün yeni bir hilkat garibeliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşa hizmet edilmesin diye bu kadar çalışan bir iktidar hiç görmemiştik. Yeter ki belediyeler hizmet üretmesin, vatandaşın derdini çözmesin diye yapmadıkları kalmadı. Belediyelerin daha önce kendi ilçelerindeki Çevre ve Şehircilik tarafından satılan arazilerden belediyelere gelen kaynakları, şimdi kentsel dönüşüm diye yeni bir birim kurarak oradan gelen gelirleri belediyelere aktarmıyorlar. Tasarruf tedbirleri adı altında beledilerin hizmet yapmasını engellemeye çalışıyorlar. Biz tasarruftan yanayız tabii ki. Başta Cumhurbaşkanı’nın uçakları, konvoyları olmak üzere yapabileceğimiz ne varsa belediyelerde bu ekonomik koşulda ihtiyaç olmayan ne varsa tasarruf edilmesinden yanayız. Ama belediyenin hizmet üretmek için alması gerek temizlik araçlarının tasarruf bahane edilerek izin verilmemesi ya da vatandaşın ihtiyacı olan yapılması gereken birçok hizmete izin verilmemesi işin kötü siyasallaştırılmasıdır. İyide siyaset rekabetine varız. Ama hizmet edilmemesi için belediye başkanlarını her gün yeni bir problemle darboğaza sürükleme çabalarında büyük örgütümüzü karşılarında bulacaklar.

"KAYNAKLARINI NASIL KISARIZ TELAŞINDALAR"

Belediyelerin SGK borçlarını bahane edenler… SGK borçlarının büyük bir kısmı kendi yönettikleri dönemden kalma. ‘96 milyarlık SGK borcunun 60 küsuru CHP’li belediyelerindir’ demek adaletsizce bir yaklaşım olur. Onlardan aldığımız CHP’li belediyelerindir demek daha doğru. Ne olursa olsun parti fark etmeksizin SGK borçları, devletin SGK alacaklarının sadece yüzde 5’i. Geri kalan yüzde 95’i tahsil edemeyen, yandaşlarını kayıran devletin hizmet üreyecek yerlere el atmasını doğru bulmuyoruz. Kamu hizmet etmesinde yine gelir kaynaklarını da nasıl kısarız telaşındalar. İzmir’de 180 bin CHP’li elleriyle o çöpleri toplarlar yine de onlara bu hazzı yaşatmazlar.”

"BU KONUDA HERHANGİ BİR ENDİŞE DUYMUYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bir süredir devam eden memur eylemlerine ilişkin soru üzerine Aslanoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkede ekonomi o kadar kötü ki… İnsanlara vereceğiniz 17 bin lira asgari ücret hiçbir şeyi kurtarmadığı gibi 25-30 bin 40 bin lira da hiçbir şeyi kurtarmıyor. Ev kiralarının İzmir’de 20 bin liraları geçtiği bir yerde emekçilerin ‘Geçinemiyoruz’ çığlıklarını anlıyoruz. Haklı da buluyoruz. Bu haklı buluşu büyük mitinglerle de destekliyoruz. Maalesef kaynakların kısıtlı olduğu yerde birçok şeyi yapabilmek genel iktidar değilken çok mümkün değil. Belediyenin bütçesinin çok zorlanarak emekçiden yana bir tutum sergiliyor arkadaşlarımız. CHP’li belediye başkanı olmanın gereklerini yerine getiriyorlar. Emekten ve emekçiden yanalar. Bütçelerin çok büyük bir kısmı personel maaşlarına gidiyor. Bunun daha da yükseltilebilmesi, maalesef gelir kalemlerinin artırılamadığı bir yerde maaşlar ödenemeyeceği bir noktaya götüreceği için belli bir yerde kalınıyor. Eylemlere gelince… İzmir demokrasinin beşiğidir. Hak isteyenlerin hakkını çok rahatça ifade edebildiği bir yerdir. Belediyelerimiz hakkını arayan herkese sonuna kadar açıktır. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Bu konuda herhangi bir endişe duymuyoruz.”