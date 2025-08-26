CHP’li Ateş’ten Şimşek’e eleştiri: Sanayi kan kaybediyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in programı yüzünden ekonominin motoru olan sanayinin ciddi kan kaybettiğini" belirterek, "Fabrikalar kapasite altında çalışıyor, üretim bantları boş kalıyor, makineler ve yatırımlar atıl durumda. Sanayide yatırımlar durdukları yerde çürüyor. Şimşek programı sanayisizleşmeye yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ateş, TÜİK’in 2025 yılı ikinci çeyrek istihdam verileri ve kapasite kullanımındaki düşüşe ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ateş, veriler üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

Ateş, "Kapasite kullanım oranı pandemiden bu yana en düşük seviyelere geriledi. Yani yatırım yapılmış, makine alınmış, fabrika kurulmuş ama üretim yapılmıyor. Bu hem sermayenin heba edilmesi hem de ülkenin geleceğinin karartılmasıdır" ifadesini kullandı.

"EKONOMİNİN MOTORU OLAN SANAYİ CİDDİ KAN KAYBI YAŞIYOR"

Ateş, sanayide hem istihdam hem kapasite kullanım oranlarının alarm verici seviyelere gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi istihdamında çok ciddi kayıp yaşıyoruz. TÜİK verilerine göre toplam istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 1,9 artarken, sanayide istihdam yüzde 2,2 azaldı. Çeyreklik bazda da sanayi istihdamı yüzde 0,7 geriledi. Yani ekonominin motoru olan sanayi ciddi kan kaybı yaşıyor. Çalışılan saatlerdeki düşüş de sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Toplamda küçük bir artış görülürken, sanayide yıllık bazda yüzde 3,7, çeyreklik bazda yüzde 4,3’lük kayıp var. Yani fabrikalar kapasite altında çalışıyor, üretim bantları boş kalıyor, makineler ve yatırımlar atıl durumda. Sanayide yatırımlar durdukları yerde çürüyor.

"İNŞAAT VE HİZMETLERLE BÜYÜYEREK BİR YERE VARAMAYIZ"

Bugün yaşanan tablo sadece istihdam kaybı değil, aynı zamanda üretim kapasitesinin erimesidir. Türkiye’nin kapasite kullanım oranı pandemiden bu yana en düşük seviyelere geriledi. Yani yatırım yapılmış, makine alınmış, fabrika kurulmuş ama üretim yapılmıyor. Bu hem sermayenin heba edilmesi hem de ülkenin geleceğinin karartılmasıdır. Sanayi küçülürken inşaat ve hizmet sektörlerindeki artışla övünmek, Türkiye’yi sürdürülebilir büyümeden mahrum bırakır. Üretim olmadan kalkınma olmaz. Sanayi olmadan ihracat artmaz, cari açık kapanmaz, dışa bağımlılık azalmaz. Bugün alınmayan tedbirler, yarın daha büyük krizlere davetiye çıkarır.

CHP olarak biz üretime, sanayiye ve emeğe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin potansiyeli boşa harcanamaz. Sanayiye yeniden nefes aldıracak politikaları hayata geçirmek, üretim ekonomisini inşa etmek zorundayız. Aksi halde Türkiye’deki sanayisizleşme süreci hızlanacak."