CHP’li Bakan: Radikal sağa karşı ideolojik körlük yaşanıyor

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) İçişleri Politika Kurulu üyeleri gazeteciler ile bir araya geldi. CHP Milletvekili Murat Bakan başkanlığındaki kurul, alanlarının yanı sıra güncel siyasi gelişmelerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına, “Gazetecilere yönelik baskı aracına dönüştürüldüğü” gerekçesiyle eleştirilen Dezenformasyon Yasası ile ilgili konuşarak başlayan Tezcan, gazeteciler Alican Uludağ ve İsmail Arı’nın tutuklu olduğuna dikkati çekti. Türkiye’de gazetecilerin, aydınların ve akademisyenlerin kendilerini güvende hissetmediğinin altını çizen Tezcan, “Hukuk dışı operasyonların devam ettiği bir süreçten geçiyoruz” dedi.

POZİTİF GÜNDEM İHTİYACI

Türkiye’nin negatif gündemin yanında, “Pozitif bir gündeme de ihtiyacı olduğunu” söyleyen Tezcan, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin topluma umut olacak çalışmalara imza attığını kaydetti. CAO’yu, “Geleceği kurgulayan yapı” olarak nitelendiren Tezcan, “Göçle mücadeleden suç örgütleriyle mücadeleye, uyuşturucu ile mücadeleden özgürlük ve güvenlik dengesine kadar her alanda çalışan çok kıymetli bir ekibimiz var” diyerek sözü CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan’a bıraktı.

TARİKAT VE CEMAATLER

CHP’li Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın personel sayısının 700 bine yaklaştığının altını çizerek, bakanlığın Türkiye’deki en önemli icracı bakanlıklardan biri olduğunu vurguladı. Bakan, CHP iktidarında İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet alanlarında atılacak adımları anlattı. TBMM bünyesinde, kolluğun denetimini sağlayacak bir mekanizma kurulacağını ifade eden Bakan, özetle şunları söyledi:

“CHP iktidarında yerel yönetimler ve merkezi idare bir denge içerisinde ülkeyi yönetecek. Kolluk ile ilişkiler düzenlenecek, mülki idare amirlerinin koşulları iyileştirilecek. Türkiye’de emniyet teşkilatı, ciddi anlamda politize olmuş durumda. Farklı tarikatlar ve cemaatler, bir denge içinde emniyet teşkilatında varlar, var olmaya devam ediyorlar.

15 Temmuz’da bir cemaat, darbeye kalkıştı. Buradan bir ders çıkartılması gerekiyordu ama iktidar bu dersi çıkartamadı. Bizim için marjinal olan tarikat ve cemaat yapılanmalar, emniyet içinde ciddi güç kazandı. Erzincan Grubu diye bir grup örneğin. Küçük bir grup ama emniyet içinde etkili olabiliyorlar. Menzil’e, Nur Cemaati’ne yakın olmak tayinlerde ve atamalarda etkili olabiliyor.”

ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞME

Bakan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin kendisini iki kere arayarak, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili bilgi verdiğini belirterek, “Bunu önemsiyorum. Siyasette iletişim önemli. Sayın Bakanın bizi bilgilendirmesini önemli ve değerli buluyorum” diye konuştu. CHP heyetinin İçişleri Bakanı Çiftci ile gün içinde bir araya geleceğinin altını çizen Bakan, kayyum uygulaması dahil olmak üzere, gündemdeki yakıcı sorunların görüşmede gündeme getirileceğini bildirdi.

GÖÇ VE SINIR GÜVENLİĞİ

CHP’nin, göç ve sınır güvenliği ile ilgili nitelikli bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Bakan, “Yaklaşımımız, düzensiz göçe sıfır tolerans. Ama savaştan kaçıp gelen insanlara da insanca muamele yapılması gerektiğini ve güvenli dönüşlerinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin uyuşturucu geçiş hatlarının merkezi olduğunu ifade eden Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yerlikaya döneminde uyuşturucuyla mücadele yalnızca operasyon sayıları ile ölçülüyordu. Şimdi bakan değişti, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarını görüyoruz. Ama Türkiye’nin asıl meselesi okul önlerinde ve köylerde uyuşturucu satılması.”

İktidarın, “İdeolojik körlük” içinde olduğunu ifade eden Bakan, şunları kayda geçirdi:

“Hem Emniyet teşkilatında hem Jandarma teşkilatında radikal yapılara karşı bir körlük var. Bunlar, ‘Müslüman, alınları secdeye değiyor’ gözüyle bakılabiliyor. Siber, radikal sağ örgütlerin paylaşımları ve takibiyle ilgili bir çalışma yapmıyor. FETÖ, Emniyet’in radikal örgütlerle ilgili hafızasını sildi.”

Tezcan da CHP iktidarında Emniyet yapılanmasının liyakata dayalı şekillendirileceğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

“Bir cemaat etkisinin güvenlik birimlerinde yerleşik olması, ciddi bir risk alanıdır. Bu tip kurumlarda, siyasetin etkisi, siyasi partilerin etkisi tercih edilmez ama risk analizi açısından bakıldığında cemaat etkisi ile kıyaslanamaz. Bir siyasi partinin Emniyet’teki etkinin elbette ortadan kaldırılması gerekir ancak cemaat etkisinin vereceği zarar çok daha fazladır. Biz bunu, 15 Temmuz sürecinde bağıra bağıra anlattık.”

***

KURUL ÜYELERİ

CHP’nin CAO İçişleri Politika Kurulu, 12 üyeden oluşuyor. CHP Milletvekili Murat Bakan’ın başkanlık ettiği Kurulda şu isimler yer alıyor:

Süreyya Öneş Derici, Murat Erdoğan, Bahadır Erdem, Fuat Güney, Fatih Abiş, Ozan Zengin, Ali Kesemen, Nuray Ekşi, Sinan Paksüt, Ünal Ülkü ve Nihat Seyrek