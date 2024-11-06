CHP’li Bakan’dan AKP’li Dağ’a ‘zeka küpü’ yanıtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik saldırının faillerinden biriyle akrabalık ilişkisi bulunduğu belirtilen bir personelin durumuyla ilgili İzmir Valiliği’ne resmi yazı gönderildi.

Valiliğin yanıtı hakkında açıklama yapan CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Valiliğin yanıtı için “Hukuku hiçe sayan ve bürokratik dilden uzak bir üslup” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a ise, “Terörist başı Öcalan’ı Meclis’te konuşturmak isteyen ortakları için de aynı ‘zeka küpü’ hayranlığına sahip mi?” diye sordu.

Bakan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kişi için işe girerken istediği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına, İzmir Valiliği kişinin çalışmasına engel sabıka kaydı veya güvenlik soruşturması bulunmadığı yönünde görüş veriyor. Kişi belediyede işe başlıyor. TUSAŞ saldırısı sonrası, söz konusu kişi için Belediyemiz tekrar Valilik’ten güvenlik soruşturması ve arşiv taraması istiyor. Yani hukuki olanı yapıyor. Anayasamıza göre suç şahsidir. Ceza Kanuna göre ise kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Belediyemizin hukuka uygun davranmasına karşılık İzmir Valiliği hukuku hiçe sayan ve bürokratik dilden uzak bir üslupla yanıt veriyor. İzmir Valisi’ne bunu yakıştıramadığımı söylemek zorundayım” dedi.

AKP’li siyasetçilerin teker teker İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüklenmesini siyaseten acizlik olarak değerlendirdiğini söyleyen Bakan, “Zira Sayın Hamza Dağ, terörist başı Öcalan’ı Meclis’te konuşturmak isteyen ortakları için de aynı ‘zeka küpü’ hayranlığına sahip mi merak ediyorum. Aynı menzile birlikte yürüdükleri Fethullah 10 sene önce ölseydi, cenazesine omuz vermek için birbirini ezecek, hatta milli yas ilan etmeyi önerecek zihniyetteki siyasetin savunucuları, bizi ‘terörle’ yan yana getiremez. Biz suçun şahsiliğini esas alırız. Fakat şunları da kendilerine hatırlatırız; Devlette ‘FETÖ’den boşalan kadroları başka tarikatlarla doldurdular. Peki kendi siyasi kadrolarını nasıl oluşturdular? 15 Temmuz sonrasında, yıllarca FETÖ ile beraber yol yürüyenlerin oğullarını partilerinden milletvekili yaptılar, kardeşleri bakan oldu, rektör oldu, büyükelçi oldu, hatta hala milletvekili olanlar var… Meclis’i bombalayan pilotun kardeşini belediye başkanı yaptılar. Biri bunları söyleyince de hemen yok saydıkları Anayasa’ya hukuka sarılırlar, ‘suçun şahsiliği’ derler. Anayasa da hukuk da herkes içindir ve herkese bir gün lazım olur. En iyi de kendileri bilir” diye konuştu.