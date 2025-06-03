CHP’li Bakırlıoğlu: Avrupa’dan koptuk, atıl işsizlik rekor kırdı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu işsizlik verilerini değerlendirerek; Nisan 2025 verileri Türkiye’de iş gücü piyasasında yaşanan derin krizi bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre işsiz sayısı bir ayda 316 bin kişi artarak 2 milyon 860 binden 3 milyon 63 bine yükseldi. İşsizlik oranı da yüzde 8’den yüzde 8,6’ya ulaştı.

Ancak iş gücü piyasasındaki asıl vahim tablo “geniş tanımlı işsizlik” olarak bilinen atıl işgücü oranında ortaya çıktı. Atıl işgücü oranı Mart 2025’te yüzde 28,8 iken, Nisan 2025’te yüzde 32,2’ye çıktı. Bu oran 2014 Ocak’tan bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 27,4’tü.

Kadınlar açısından tablo daha da çarpıcı. Kadınlarda atıl işgücü oranı yüzde 40’a dayandı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu bu duruma dikkat çekerek, “Kadınların iş hayatından çekilmesinde en büyük etkenlerden biri, son dönemde fahiş şekilde artan kreş ve anaokulu fiyatlarıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarının talep ettiği yüksek ücretler nedeniyle birçok kadın çalışmaktan vazgeçip çocuklarına kendisi bakmayı tercih etmek zorunda kalıyor,” dedi.

İşgücüne dahil olmayan nüfus da arttı. Mart 2025’te 30 milyon 710 bin olan işgücüne katılmayan kişi sayısı, Nisan 2025’te 30 milyon 866 bine yükseldi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

“YUNANİSTAN’IN NÜFUSUNDAN BİLE FAZLA İŞSİZ VAR”

Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği’nde işsizlik oranı yüzde 5,8 iken, AB ortalaması baz alındığında işsizlik oranı yüzde 11,6 civarında seyrediyor. Türkiye ise atıl işgücü oranı yüzde 32,2 ile Avrupa’dan ciddi şekilde ayrışıyor. Türkiye’de işsizlikte rekor tazelenirken, AB'de 2024 yılı işsizlik oranı %5,9 ile 2015 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleştiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Türkiye, sadece ekonomik göstergelerde değil, işsizlikte de Avrupa’dan koptu. Atıl işsizlik sayısı Nisan 2025 itibarıyla 13 milyona ulaştı. Bu, son 136 ayın en yüksek seviyesi. Bugün Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, İsveç, Portekiz, İsviçre, BAE ve Avusturya gibi ülkelerin nüfusu 13 milyonun altında. Yani ülkemizde, birkaç sene önce derin ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan’ın nüfusundan bile fazla işsiz var. Türkiye’deki işsizler, Türkiye'nin en fazla seyirci kapasitesine sahip stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadyumunu 170 kere doldurabiliyor. Bir yıl önce ise bu rakam 10,8 milyondu. Sadece son bir ayda 1 milyon 240 bin kişi daha atıl işgücü arasına katıldı” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLERİN YÜZDE 85’İ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMIYOR”

CHP’li Bakırlıoğlu, işsizlik ödeneğinden faydalananların oranına da dikkat çekti:

“Resmi işsizlerin yüzde 85’i işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Yani devlet, işsiz kalanın arkasında da durmuyor. Bu şartlar altında işsizlikle mücadele etmek, sosyal devlet anlayışını yaşatmak mümkün değil.”

Bakırlıoğlu, iktidarı işsizlik verilerini makyajlamak yerine sorunun kaynağıyla yüzleşmeye ve çözüm üretmeye çağırarak, “Her alanda olduğu gibi iş gücü piyasasında da ülkemiz yıllar öncesine dönmüş durumda. Türkiye, bu yanlış politikalarla bir adım ileri değil, üç adım geri gidiyor” dedi.