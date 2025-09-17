CHP’li Bakırlıoğlu'dan Bakan Yumaklı’ya: ''Hayvancılık sahte aşılarla mı korunuyor?''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şap hastalığının yayılması ve aşılarla ilgili iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, “Türkiye’nin hayvancılığı sahte aşılarla mı korunmaya çalışıldı?” diye sordu.

Bakırlıoğlu, bir firmanın ürettiği Sat1 tipi şap aşısını yalnızca etiket bilgilerini değiştirerek Sat2 şap aşısıymış gibi piyasaya sürdüğünü öne sürdü.

Bu durumun salgının kontrol altına alınamamasına yol açtığını belirten Bakırlıoğlu, “Milyonlarca hayvan yanlış aşıyla mı korunmaya çalışıldı? Bu vebalin altından Sayın Bakan nasıl kalkacak?” dedi.

HASTALIK ÜRETİCİLERİ İFLASA SÜRÜKLEDİ

Bakırlıoğlu, üretilen aşıların güvenilirliğine dair ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Hızlı üretim uğruna testler atlanarak, hastalığı önlemesi gereken aşıların bizzat hastalık taşıdığı iddiaları ortada dolaşıyor. Bakanlık bu skandal iddiaları neden duymazdan geliyor?

Sahada dolaşan virüs tipine uygun olmayan aşıların kullanıldığına dair iddialar da çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

Şap hastalığı nedeniyle üreticilerimiz iflasa sürüklenmiş durumda. Karantinadan dolayı ağır kayıplar yaşayan yetiştiricilere herhangi bir destek ödenip ödenmeyeceği belli değil.

Hayvanı hastalıktan koruyamıyorsunuz, üreticiyi zarardan kurtaramıyorsunuz… Bakanı ne iş yapıyor?”

Bakırlıoğlu, Yumaklı'ya şu soruları yöneltti: