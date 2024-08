CHP’li Bakırlıoğlu sordu: “Bu araziler kime kiralanacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan; Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olup üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım alanlarının, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilmesi yönetmeliğini değerlendirdi.

Çiftçilerimizin kendi tarlalarında üretim yapamaz hale geldiğini vurgulayan Bakırlıoğlu “Türkiye’de artık toprağı eken de ürünü satan da zarar ediyor. Bu yönetmeliğe imza atanlar bu ülkede neler yaşandığını bilmiyorlar. Neden bu topraklarda üretim yapılamıyor çünkü Türkiye’nin her yerinde çiftçilerimizin mahsulü dalda kaldı. Üretenler tamamıyla zarar etti. Manisa’da icarla toprak işleyen üreticilerimizin tamamı iflas etti. Türk çiftçisi üretmez hale gelmişken bu topraklar kime kiralanacak?” diye sordu.

ÜRETİCİLERİN TAMAMI İFLAS ETTİ

Mülkiyet hakkına müdahale tartışmaları bir yana, yönetmeliği hazırlayan ve imza atanların ülkemizin gerçeklerinden bir haber olduğunu ifade Bakırlıoğlu yönetmelikle ilgili şunları söyledi:

“Bu yönetmeliği imza atanlar, ülkemizde neler yaşandığını inanın bilmiyorlar. Öncelikle şu soruya cevap vermeleri lazım; neden bu topraklar ekip biçilmiyor, neden bu topraklarda üretim yapılmıyor veya neden üretim yapılamıyor? Son günlerde kamuoyunda, televizyonlarda, gazetelerde en önemli haberlerden bir tanesi tarım haberleri. Türkiye’nin hemen her yerinde Manisa’da, Bursa’da, Balıkesir’de; Türkiye’nin her yerinde bütün üreticileri malları mahsulleri dalda kaldı. Domates, karpuz, kavun bunların hepsi tarlada kaldı. Üretenler tamamen zarar etmiş durumda. Buğday, mısır hasadı yapıldı. Üreticilerimiz zararına, 3-4 sene önceki mallarını satmak zorunda kaldılar. Önümüzde pamuk ve zeytin hasadı var. Benzer sıkıntılar bu ürünlerde de söz konusu. Yani zeytinin bile dalda kalması söz konusu… Tarım böylesine kaotik ortamdayken, üretici artık ‘ben üretmeyeceğim’ derken; Tarım Bakanlığı’nın bu yönetmeliği hakikaten de şaşılası bir durum… Öyle ki bu sene Manisa bölgesinde, Türkiye’nin her yerinde icarla yani kirayla toprak işleyen üreticilerimizin tamamı iflas etti. Üreticilerimizle konuşuyoruz. Borçlarını nasıl ödeyeceklerini bilemiyorlar.

Traktörlerini, kendilerine ait tarlalarını, evlerini satmaktan bahsediyorlar. ‘İflas ettik’ diyorlar. İnsanlar mallarını kamyonlardan sokaklara döküyor. Ülke tarımında böyle bir manzara varken; Tarım ve Orman Bakanlığı bir yönetmelik yayımlıyor ve biz bu kullanılmayan tarım arazilerini icara vereceğiz diyor. Peki kime icara verecekler? Türk çiftçisi üretimden uzaklaşmışken, üretemez hale gelmişken; bu toprakları kime icara verecekler? Şüphesiz ki Türk çiftçisi bu toprakları icarlayamayacak. Peki kime verecekler? Yurt dışındaki çiftçiler mi gelecek bu ülkedeki toprakları işleyecek? Türkiye’deki çiftçiler kendi topraklarında ürettikleri halde zarar ederken, iflas ederken, üretemez hale gelmişken nasıl kiralayacak bu yerleri? Bu soruların bir yanıtı var mı? Yapılması gereken şey bellidir. Burada bakanlık şayet bu tarım arazilerinin gerçekten boş kalmasından endişe ediyorsa; o zaman yapılması gereken şey bellidir. Öncelikle desteklemelerin arttırılması lazım, çiftçinin maliyetinin azaltılması ve çiftçinin borçlarının yapılandırılması lazım. Bunlar yapılmadığı sürece Türk çiftçisinin ayağa kalkması, üretmesi imkansızdır.”