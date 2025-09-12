CHP’li Bakırlıoğlu’ndan "vergi sistemi" uyarısı: Köylerde küçük esnaf bitirme noktasına getirir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle basit usul vergilendirme sisteminin kaldırılmasının köylerde küçük esnafı bitirme noktasına getireceğini söyledi.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Sünnetçiler Mahallesi’nde esnafı dinleyen Bakırlıoğlu, “Köyün elinde kalan son bakkal ve kahveyi de kapattırırsanız, vatandaş ekmeğini, tüpünü, çayını nereden alacak? Ankara’dan oturup da bir karar verirseniz böyle olur. Bu kararlar TBMM’de alınsa çıkar köyü-köylüyü anlatırız. Ama sistem değişti, bu kararların hepsi Cumhurbaşkanı’nın bir imzasıyla oluyor. Böyle bir imza atıyorsun da, köylerdeki esnaflar ne yapacak? Bu esnafların hepsi dükkanını kapatır; köye ekmeği de artık Bakan Şimşek getirsin” ifadelerini kullandı.

“BİR YEVMİYEYİ ZOR ÇIKARIYORLAR”

Köyde bakkal ve kahvehane işleten bir esnafın, “Karı koca çalışıyoruz, ancak bir yevmiye çıkarıyoruz” sözlerini aktaran Bakırlıoğlu, yeni sistemle birlikte mali yükün üç katına çıktığını vurguladı.

Esnafın yıllık 7 bin lira muhasebe gideri öderken, yeni düzenleme ile bunun aylık 3 bin liraya yükseldiğini belirten Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

“Vergi, stopaj, damga, KDV, defter… Üstüne kira, elektrik, gider. Köyde bir tane bakkal var Zaten köyde 100-150 bardak çay satıyor, bir kısmı da veresiye. Şimdi bir de bu maliyetleri dayatırsanız bu dükkanların kapanmaması mümkün değil. Köylerde esnaf yalnızca ticari faaliyet yürütmüyor, aynı zamanda köy yaşamının nefes borusu oluyor. Bugün Sünnetçiler’de bir bakkal, iki kahve kaldı. Eskiden üç kahve, iki fırın, bir kasap vardı. Hepsi kapanmış. Şimdi kalan bakkal da kapanırsa köylü ekmeğini, şekerini, tüpünü almak için şehre gitmek zorunda kalacak. Köyün sosyalleşme alanı da yok olacak. Esnaf kapatırsa köyler Kerbela’ya döner.”

İktidarın yasa çıkarırken hiç düşünmeden hareket ettiğini ifade eden Bakırlıoğlu ”Öyle bir yasa çıkarttılar ki İstanbul’daki bir mahalledeki esnafla, Sünnetçiler Köyü’ndeki esnafı bir tutuyorlar. Olacak iş mi bu? Köylerdeki esnaf artık işin içinden çıkamıyor. Köylerde pulluk yapan, motor yapan; şehire gidip gelmekten kurtaran tamirciler var ama bu karardan sonra onlar da kapatacak. Çıkamayacaklar işin içinden. Bu karardan bir an önce dönülmesi lazım. Aksi halde dükkanlarını kapatır buradaki insanlar. Ankara’dan oturup da bir karar verişen böyle olur” diye konuştu.