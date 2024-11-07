CHP’li Bankoğlu: “Gençlerin haklarını gasp etmekten vazgeçin”

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yönelttiği ve cevabını alamadığı soruları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Gençlerin haklarını gasp etmekten vazgeçin" diyen Bankoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Gençlerin haklarını gasp etmekten vazgeçin.Buradan tekrar soruyorum: Öğrencilerin kredi/bursları üzerinden kârlılığını ve nakit akışını artıran Ziraat Bankası, elde ettiği kârın bir miktarını “promosyon” adı altında -tüm kurumlarda olduğu gibi- Bakanlığınıza da yapılan anlaşmalar gereği ödüyor. Promosyon karşılığı Ziraat Bankası’nın KYK’ye bedelsiz araçlar verdiği, bu araçların yetkili bürokratlar harici 3. şahıslara tahsis edildiği yönünde ihbarlar var. Toplam kaç öğrenciye öğrenim, katkı kredisi ve burs verilmektedir? Ziraat Bankası üzerinden yıllık toplam kaç TL harç ve öğrenim kredisi işlemi yapılmaktadır? Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmalarının şartları nelerdir? Bu promosyon anlaşmaları karşılığında banka tarafından bakanlığınıza bedelsiz araç tahsisi yapılmış mıdır? Banka tarafından tahsis edilen araç sayısı nedir? Bu araçların kaçı hangi marka ve modeldedir? Bu araçları kimler ne amaçla kullanmaktadır? Bu araçların bürokratlarınızın eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3.şahıslara tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise bu uygulamanın gerekçesi nedir? Bu promosyon bedelinin öğrencilerin aldığı burs bedellerine yansıtılmamasının nedeni nedir?”