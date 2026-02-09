CHP’li Bankoğlu'ndan TBMM'de cinsel istismar açıklaması: Bu zihniyet, çocukları korumak yerine faillere koruma kalkanı olmuştur

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında MESEM kapsamında çalışan stajyer çocuklara yönelik sistematik cinsel taciz ve istismar davasında verilen tahliye kararlarını eleştirdi. Bankoğlu “Bu karar, adaletin tecellisi değil, faillerin devlet eliyle ödüllendirilmesidir. İstismara kılıf arayan bu zihniyet, çocukları korumak yerine faillere koruma kalkanı olmuştur” dedi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddialarına ilişkin 5 sanıklı davada, 4 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Karara Tepki gösteren CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile şunları kaydetti:

"SİSTEMATİK ALÇAKLIK, BUGÜN YARGI ELİYLE TESCİLLİ BİR CEZASIZLIK ZIRHINA BÜRÜNDÜRÜLMÜŞTÜR"

“TBMM çatısı altında, devletin en güvenli olması gereken noktasında yaşanan bu sistematik alçaklık, bugün yargı eliyle tescilli bir cezasızlık zırhına büründürülmüştür. Bir önceki duruşmada sanıkların “pişmanım, boşluğuma geldi” gibi korkunç itirafları hala kulaklarımızda. Hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen ve bir kısmı suçunu itiraf eden sanıkların, “kaçma şüphesi yok” denilerek serbest bırakılması bir akıl tutulmasıdır. Bu karar, istismarcıları cesaretlendiren, çocuklar üzerinden toplumun adalet inancını yerle bir eden bir karardır.

"İSTİSMARA KILIF ARAYAN BU ZİHNİYET, ÇOCUKLARI KORUMAK YERİNE FAİLLERE KORUMA KALKANI OLMUŞTUR"

Yargılama süreci, çocukları korumak yerine onları yeniden mağdur eden bir işkenceye dönüşmüştür. Reşit olmayan çocuklara yaşadıkları dehşeti defalarca anlattırarak ikincil travma yaşatmak, üstelik utanmadan “çocuğun rızası var mı” diye olayları tartışmaya açmak, çocuğun yararının yok sayılmasıdır. Çocuğun rızası olmaz, çocuğun istismarı olur. İstismara kılıf arayan bu zihniyet, çocukları korumak yerine faillere koruma kalkanı olmuştur.

"TBMM ÇATISI ALTINDA BU AĞ NASIL KURULDU, KİMLER GÖZ YUMDU, BU SORULARIN YANITININ VERİLMESİ ŞART"

Bu iğrençliğin yıllardır sürdüğü ve mağdur çocuk sayısının çok daha fazla olduğu iddiaları ortadayken, meseleyi birkaç sanıkla kapatamazsınız. Aileler duruşmada bazı görevlilerin çocuklara “bu işin peşini bırakın” tarzı telkinlerde bulunduğunu ifade etmiştir. TBMM çatısı altında bu ağ nasıl kuruldu, kimler göz yumdu, bu soruların yanıtının verilmesi şart. İktidar, daha önce sunduğumuz araştırma önergelerini reddederek bu karanlığa ortak olmuştur. Bu dosya sıradan bir adli vaka değil, kurumsal bir çürümenin belgesidir.

"TBMM BÜNYESİNDE ACİLEN BİR ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMALIDIR"

Mevcut sanıkların ötesine geçen, bu sistematik ağın tüm bileşenlerini ve ihmali olan tüm kamu görevlilerini kapsayan bir soruşturma yürütülmesi artık kaçınılmazdır. TBMM bünyesinde acilen bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Kendi çatısı altındaki çocukları koruyamayan bir Meclis, halkın iradesini temsil edemez. Bizim için bu süreç sadece bir hukuk mücadelesi değil, bir hak davasıdır. Bu skandalın peşini bırakmayacağız. Çocuk tacizcilerini koruyan, istismara rıza arayan bu düzenle hesaplaşacağız. Çocuklarımızı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz; gerçek adalet tesis edilene kadar buradayız."