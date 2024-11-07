CHP’li Bankoğlu: Ziraat Bankası, 'promosyon' adı altında KYK bürokratlarına lüks araç tahsis etmiş

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, KYK'nin öğrencilere verdiği geri ödemeli burslar karşılığında Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmaları gereği bankanın kuruma lüks araç tahsisi yaptığı ve bu lüks araçları bürokratların yanı sıra eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3. şahısların kullandığına dair ihbarlar geldiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Soru önergesine yanıt alamadığını belirten Bankoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “Ziraat Bankası, elde ettiği karın bir miktarını 'promosyon' adı altında -tüm kurumlarda olduğu gibi- Bakanlığınıza da yapılan anlaşmalar gereği ödüyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; promosyon karşılığı Ziraat Bankası’nın KYK’ye bedelsiz araçlar verdiği, bu araçların yetkili bürokratlar harici 3. şahıslara tahsis edildiği yönünde ihbarlar var” diyerek şu soruları yöneltti:

“1. Toplam kaç öğrenciye öğrenim, katkı kredisi ve burs verilmektedir?

2. Ziraat Bankası üzerinden yıllık toplam kaç TL harç ve öğrenim kredisi işlemi yapılmaktadır?

3. Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmalarının şartları nelerdir?

4. Bu promosyon anlaşmaları karşılığında banka tarafından bakanlığınıza bedelsiz araç tahsisi yapılmış mıdır?

5. Banka tarafından tahsis edilen araç sayısı nedir? Bu araçların kaçı hangi marka ve modeldedir?

6. Bu araçları kimler ne amaçla kullanmaktadır?

7. Bu araçların bürokratlarınızın eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3.şahıslara tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise bu uygulamanın gerekçesi nedir?

8. Bu promosyon bedelinin öğrencilerin aldığı burs bedellerine yansıtılmamasının nedeni nedir?”