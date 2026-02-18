CHP’li Bankoğlu’ndan Bakanlığa 7 soru: "On binlerce klinik psikolog mağdur"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, online hizmet veren klinik psikologların fiziki ofis açmaya zorlanmasına ilişkin uygulamalarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

Bankoğlu, Mart 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik” sonrasında ortaya çıkan belirsizliklerle on binlerce klinik psikoloğun mağdur edildiğini belirtti.

Çevrimiçi hizmet veren klinik psikologlara fiziki ofis zorunluluğu dayatılmasına tepki gösteren Bankoğlu, “Vergisini ödeyen, kayıtlı çalışan uzmanları keyfi yorumlarla cezalandıramazsınız. Dijital ruhsat modelini derhal düzenlenmelidir” dedi.

Mevcut düzenlemelerin yalnızca fiziki birim üzerinden serbest meslek icrasını tanımladığını belirten Bankoğlu, yalnızca online hizmet sunan klinik psikologların hukuki statüsünün belirsiz hale getirildiğini söyleyerek, “Mevcut mevzuatta yalnızca fiziki birim üzerinden düzenleme yapılması, online hizmet veren klinik psikologların hukuki konumunu muğlaklaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

İl sağlık müdürlüklerinin farklı yorumları nedeniyle online hizmet veren uzmanlara fiziki ofis açma zorunluluğu dayatıldığını belirten Bankoğlu, bunun Anayasa’ya aykırı sonuçlar doğurduğunu vurguladı: “Vergi levhası sahibi olan, elektronik fatura kesen ve tüm mali yükümlülüklerini yerine getiren klinik psikologları ofis açmaya zorlamak; çalışma özgürlüğüne, eşitlik ilkesine ve hukuk devleti anlayışına aykırıdır. Bu uygulama ölçülülük ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.”

Bankoğlu ayrıca Danıştay 10. Dairesi’nin kararıyla yönetmeliğin geçici 3. maddesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlattı.

Pandemi sonrası dönemde on binlerce klinik psikoloğun yalnızca dijital ortamda hizmet sunduğunu belirten Bankoğlu, mevcut uygulamanın hem klinik psikologları hem de yurttaşları mağdur ettiğini söyledi:

“Klinik psikologları yüksek kira ve ofis maliyetlerine zorlamak onları borç yükü altına sokmaktadır. 2022 yılında yayımlanan yönetmelikte bu sorun yoktu, ancak 2025 yılında Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğinde bu dayatma gündeme gelmiş ve mağduriyetlerin önünü açmıştır. Bu yaklaşım halkın ruh sağlığı hizmetine erişimini de zorlaştırmaktadır. Ayrıca psikologlara yüklenen ekstra ofis gideri seans ücretlerine de yansıyacak ve erişim

daha da zorlaşacaktır. Ruh sağlığı kamusal bir ihtiyaçtır; idari keyfiyetle sınırlandırılamaz.”

NE YAPMALI?

CHP’li Bankoğlu, yönetmelikte yapılması gereken değişiklikleri de şu ifadelerle kamuoyuyla paylaştı:

“-Yönetmeliğin tanımlar bölümüne ‘Dijital Sağlık Hizmet Birimi’ eklenmeli.

-Online hizmet veren klinik psikologlara Bakanlık tarafından dijital ruhsat verilmesi düzenlenmeli.

-Fiziki ofis zorunluluğu, yalnızca uzaktan hizmet sunanlar için kaldırılmalı.

-KVKK, veri güvenliği ve tele-sağlık kriterlerine dayalı denetim mekanizması oluşturulmalı.”

"LÜKS DEĞİL TEMEL HAK"

Bankoğlu açıklamasını, “Bu mesele yalnızca bir meslek grubunun değil, toplumun ruh sağlığı meselesidir. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı hukuki belirliliği sağlamaya, klinik psikologların mağduriyetini gidermeye ve yönetmelik değişikliğini derhal yapmaya davet ediyoruz. Ruh sağlığı hizmeti bir lüks değil, temel bir haktır” sözleriyle sonlandırdı.

Sağlık Bakanı’nın cevaplaması istemiyle önergede yer alan sorular ise şöyle sıralandı:

1) Sadece online hizmet sunan klinik psikologlar için fiziki ofis zorunluluğu bulunduğuna dair açık bir mevzuat hükmü var mıdır?

2) İl sağlık müdürlüklerine gönderilmiş yazılı bir talimat veya genelge mevcut mudur?

3) Online hizmet veren ve vergisel yükümlülüklerini yerine getiren klinik psikologların faaliyetlerinin hukuki statüsü tam olarak nedir?

4) Hukuki belirlilik ve idarenin bütünlüğü ilkesi gereğince uygulama birliğinin sağlanması için bir çalışma yapılmakta mıdır?

5) Fiziki sağlık meslek hizmet birimi (muayenehane) açma zorunluluğunun kayıt dışı ekonomi ve vergi kaybı yaratma riskine ilişkin Bakanlığınızca yapılmış etki analizi var mıdır?

6) Online hizmet sunumuna ilişkin ayrı dijital ruhsat veya yalnızca uzaktan hizmete özgü bir izin mekanizması oluşturulması planlanmakta mıdır?

7) Danıştay 10. Daire, “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest İcrası Hakkında Yönetmelik” için geçici madde 3. fıkra hakkında yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Bu hukuki karar doğrultusunda online hizmet veren klinik psikologların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla; 29.03.2025 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre ek bir madde eklenerek; “Yalnızca uzaktan sağlık hizmeti sunacak klinik psikologlara, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde dijital ruhsat verilebilir. Bu kişiler için fiziki sağlık meslek hizmet birimi açma şartı aranmaz.' ibaresinin eklenmesi, sadece online hizmet veren klinik psikologların yaşadığı iş yeri açma zorunluluğu sorununu ortadan kaldıracaktır. Bu yönde bir yönetmelik değişikliğine gidilerek; yönetmeliğin tanımlar bölümüne “Dijital Sağlık Hizmet Birimi” tanımı eklenmesi, hizmet sunum şekli olarak online hizmetin ruhsat kapsamına alınması, veri güvenliği, KVKK, tele-sağlık kriterleri bazında denetim unsurları, Bakanlıktan dijital izin alınma prosedürü ve online hizmet bağlamında muafiyet/alternatif standartların eklenmesi yönünde bir çalışmanız olacak mıdır?