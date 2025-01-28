CHP’li Baran Yazgan’dan Yakup bebek çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, nadir görülen DMD hastalığı ile mücadele eden Yakup Çalık bebeği evinde ziyaret ederek, “El verin Yakup’u yaşatalım” çağrısı yaptı.

CHP’li Baran Yazgan, nadir görülen bir kas hastalığı olan DMD ile mücadele eden Yakup Çınar bebeğin ailesini ziyaret etti.

"YAKUP'U YAŞATALIM"

Yakup’un tedavi olması ve iyileşmesi için Sağlık Bakanlığı’na ve yurttaşlara çağrı yapan Yazgan, şunları söyledi:

“Edirne’de Yakup çocuğumuzun DMD hastalığı sebebiyle başlatılan kampanyaya destek olmak için ailesinin yanına geldim. Neresinden bahsetsek elimizde kalacak bir konu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yavrumuzun tedavisini karşılamıyor. Yaklaşık 3 milyon dolar, yani 100-110 milyon TL neredeyse bir para gerekiyor. Vatandaşlarımız tabii ki duyarlı ve yanındalar, Yakup ile beraberler ama bu SGK ne işe yarar? SGK’ya ödenen primler, emeklinin bugüne kadar ödediği primler... Emekliye doğru düzgün maaş vermezsin, tedaviyi karşılamazsın, insanlardan fark ücreti alarak tedavilerini sunarsın, o zaman SGK sen ne işe yararsın diye sormak istiyorum. Yakup’un tedavisi şu an yapılamıyor, bir böbreği bitmiş durumda. Yakında yürüyemez hale gelebilir. Yürüyemez hale geldikten sonra tedavisini olma ihtimali kalmıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, şahsım hükümeti yetkililerine de seslenmek istiyorum; bu ülkede Yakup gibi onlarca, yüzlerce çocuk var. Bunlara umut olan, tedavilerini devletin karşılamasını bir an önce sağlayın. Yapın bir çalışma, vatandaşınızı koruyun. Gelin Yakup’un da sağlığını koruyun. Gelin el verin, Yakup’u yaşatalım.”