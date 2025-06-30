CHP’li Başarır: AKP’nin gündemiyle kimse koltuğa oturamaz

CHP’nin 38’inci Kurultay Davası’na yönelik duruşmanın 8 Eylül’e ertelenmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, davayı, "Şizofrenik dava" olarak nitelendirdi. Türkiye’nin gerçek yakıcı gündemleri olduğuna dikkati çeken Başarır, "Yapacak çok önemli işlerimiz var" diye konuştu.

CHP’nin, “Türkiye’yi erken seçime götürmek” hedefinde olduğunun altını çizen Başarır, “Amacımız bu ülkeye huzuru getirmek. Asıl görevimiz bu. Saçmalıklarla uğraşmayacağız. 8 Eylül’de de lehimize karar çıkacağına eminiz” ifadelerini kullandı.

PARTİYİ TESLİM ETMEYİZ

Dava sürecinde yaşananlarla ilgili de konuşan Başarır, şunları kaydetti:

Hukuku, adaleti ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yok. Türkiye neden bu saçma sapan dava ile meşgul ediliyor. Biz buradayız, partimiz emin ellerde. Partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz. Eğer bir arkadaşımız genel başkan olmak istiyorsa kurultaya girer, başarılı olursa kazanır. AKP’nin yarattığı gündemle bu koltukta oturabilecek hiç kimse bu partide yok.”