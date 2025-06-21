CHP’li Başarır: "Hasan İmamoğlu’nun arsasında köstebek gibi para arayanlar İsviçre Adalar, İngiliz bankalarına gidin milyarlarca dolar paramıza ulaşırsınız"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun evinin etrafındaki arazide arama yapılmasına tepki gösterdi. Başarır, "Hasan İmamoğlu’nun arsasında köstebek gibi para arayanlar! Saraydan başlayıp yola çıkın; İsviçre, Adalar, İngiliz bankalarına gidin milyarlarca dolar paramıza ulaşırsınız!" dedi.
Kaynak: ANKA
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu''nun babası Hasan İmamoğlu''nun Balıkesir'deki evinin etrafındaki arazide arama yapılmasına tepki gösterdi.
Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Hasan İmamoğlu’nun arsasında köstebek gibi para arayanlar! Saraydan başlayıp yola çıkın; İsviçre, adalar, ingiliz bankalarına gidin milyarlarca dolar paramıza ulaşırsınız!"