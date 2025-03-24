CHP’li Başarır’dan Şişli kayyumuna: “Seni sandığa kilit vur diye okutmadılar”

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ve ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığını açıkladı.

Kararın ardından CHP'liler ve Şişlili vatandaşlar, seçilmiş belediye başkanı Şahan'a destek olmak ve kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla Şişli Belediyesi önünde bir araya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğrencileri de Şişlilere destek olmak amacıyla eyleme katıldı.

Sık sık "Şişli burada, başkanının yanında",“Diplomasız Erdoğan”, “Hükümet istifa” sloganlarının atıldığı eylemde, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ile CHP'li vekiller Ümit Özlale, Enis Berberoğlu, Nermi̇n Yıldırım Kara, Yunus Emre, Tuncay Özkan, Cavit Arı, Evrim Karakoz, Barış karadeniz, Aykut Kaya, Sibel Suiçmez, Aliye Göçer ve Ali Mahir Başarır birer konuşma yaptı.

Konuşmacılar özetle şunları söyledi:

Tamer Özcanlı: Öğrenciler bugün aramızda, daha da güçlü bir şekilde yanımızdalar. Çünkü, direnişin kalesi artık Şişli'dir. Öğrenciler, günlerdir onları izliyoruz, onların mücadelesi bize azim verdi. Güç verdi. Biz biliyorsunuz bugün demokrasi dersi verdik, bir demokrasi savaşı verdik. Sandıklardan halkın iradesini çıkardık. Bugün, tüm engellemelere rağmen, Şişli'de 68 bin oy çıktı. İyi ki varsınız.

Ümit Özlale: Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın.

Enis Berberoğlu: Bu partinin tarihi, sadece zaferlerle, devrimlerle, cumhuriyetle değil fedakarlıklarla doludur. Şimdi sıra maalesef Ekrem başkana Emrah başkana geldi. Gördüklerim, yaşadıklarım itibariyle konuşuyorum. Bu kadar ağır darbeyi emin olun, 12 Eylül'de, 12 Mart'ta bile zor gördüm ben. Düştüğümüz yerden kalkacağız, o konuda hiç sorun yok. Kalkacağız, intikam alacağız. Öyle ibretlik bir intikam alacağız ki, bir daha kimse halkın iradesine dokunmaya cesaret edemeyecek.

Nermi̇n Yıldırım Kara: Hatay'dan sevgi ve saygılarımı getiriyorum. Sizler 6 Şubat'ta bizimle birlikte oldunuz, bugün bu hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı, ben de Hatay halkının iradesi olarak sizlerle birlikte olmak için bir haftadır buradayım. Hep birlikte söylüyoruz, korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz.

Yunus Emre: Yine bu iktidarın döneminde Silivri zindanına aydınlar, siyasetçiler, yazarlar atılmıştı. Silivri'de mahkemeler kurulmuştu. O mahkemelerde yargılanan insanlar, mahkum edilen insanlar bugün burada, aramızda, başı dik alnı açık, şerefiyle namusuyla mücadeleye devam ediyor. Peki o yargılamayı yapanlar nerelerde? Hakimleri, savcıları nerelerde? Ben Ergenekon davasının savcısıyım diyen zat nerelerde?

Tuncay Özkan: Bunlar geçer biliyorsunuz. Gelip geçeceğinin en önemli göstergesi benim. Yılmak yok, yorulmak yok. Bu mücadele, gelecek için verilen mücadeledir. Dünkü gün, dünde kaldı can cağızım, kavgaya yeni ruh lazım.

Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu nerede bu gece? Silivri'de. Ona bir söz verelim. O Silivri'de uyurken, Recep Tayyip Erdoğan'a Beştepe'de uyku yok. Uyutmayacağız. Bir haber de Çevik Kuvvetten geldi. Hazırlık yapıyorlar. Kaymakam Bey, madem doğru bir iş yaptığını düşünüyorsun, sabahı bekleme, gelsene belediyeye. Sen de biliyorsun, seni yanlış bir işe sürüklediler. Bir kez daha sesleniyorum, sizler Tayyipleşmeyin, onun yanlışlarına ortak olmayın. Kanunsuz emirleri kabul etmeyin, kayyum olmayın. Kaymakam Bey, o çok kıymetli baban, annen seni Anadolu'da kaymakam olup, hizmet etmen için okuttu. Tayyip Bey’in emirleriyle sandığa kilit vurman için okutmadı."

Bu arada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in Saraçhane'de gerçekleştirdiği konuşmalar da Şişli Belediyesi önüne kurulan dev ekrandan verildi.