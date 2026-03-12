CHP’li Başevirgen’den bayram ikramiyesi tepkisi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin, “Emeklilerimizin bayramı bayram gibi yaşayabilmeleri için en düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı ve bayram ikramiyeleri de bir maaş oranına yükseltilmelidir. Çünkü emeklilerimiz sadaka değil, hakkını istiyor” açıklamasında bulundu.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, milyonlarca emeklinin alım gücünün her geçen gün daha da düştüğünü ifade ederek, 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesinin erken yatacak olmasının AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "müjde" olarak duyurulmasına tepki gösterdi.

Başevirgen, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Milyonlarca emekli açlık sınırının altındaki maaşlarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Buna rağmen iktidar bayram ikramiyesinde bile artış yapmıyor. AKP’nin emekliyi gözden çıkardığı artık saklanamaz bir gerçek. Emeklinin yaşadığı hayat pahalılığını görmezden geldikleri yetmezmiş gibi bir de dalga geçer gibi 4 bin liralık ikramiyeyi erken yatırmayı ‘müjde’ olarak sunuyorlar. Bugün sıradan bir market alışverişi bile binlerce lirayı bulmuş durumda. Bu ikramiyeyle emeklinin bayram alışverişi yapması mümkün değil. Bayramda misafirlere ikramlık alabilmek ise artık emeklinin hayallerini süslüyor.

"İNSANLAR TORUNLARININ YÜZÜNE BAKMAYA UTANIYOR"

Bu ülkenin emeklisi yıllarca çalıştı, prim ödedi, bu ülkeye hizmet etti. Ama bugün geldiğimiz noktada emekli bayramda, torununa harçlık veremeyecek hale getirildi. İnsanlar çocuklarının, torunlarının yüzüne bakmaya utanıyor. Verilen ikramiye emekli bir çiftin memleketlerine gidip gelebilmeleri için otobüs bileti almalarına bile yetmiyor. Emeklilerimizin bayramı bayram gibi yaşayabilmeleri için en düşük emekli maaşı en az asgari ücret kadar olmalı ve bayram ikramiyeleri de bir maaş oranına yükseltilmelidir. Çünkü emeklilerimiz sadaka değil, hakkını istiyor.”