CHP’li Başkan, hesaplara bloke konulmasını protesto ediyor: Kendine ev hapsi cezası verdi

Konya’da da 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ereğli Belediyesi başkanlık koltuğunu MHP’li Hüseyin Oprukçu’dan devralan CHP’li Başkan Umut Akpınar, Ereğli Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada belediyenin borcunun çok olduğunu, önlerinin tıkandığını belirterek, ev hapsine başlayacağını duyurdu.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre; Akpınar, yaptığı açıklamada, “Bu şehrin borcunu ben yaptıysam cezasını da ben çekeyim. Ama bu borcu ben yapmadım. Açıkça söylüyorum ki bu şehre ihanet edenler, bu şehre hainlik edip de ihanet edenler cezasını çekmiyorsa, cezasını bize çektiriyorlarsa, bu şehrin çocuklarına ve gençlerine çektiriyorlarsa… Bunun cezasını biz çekmeyeceğiz. Biz bu belediyeyi ayağa kaldıracağız merak etmeyin, çaresizliğim de yok, umutsuzluğum da yok. Her yeri tıkadılar, her yeri bağladılar… Bugün bir toplantı yaptık, ‘Başkanım işçi çıkartmak zorundayız’ dediler. Ben kimsenin ekmeği ile oynamak için gelmedim. Ben belediyeden hiç kimseyi çıkarmak istemiyorum. Ben bu cezayı kendime veriyorum. Pazartesi gününden itibaren kendim ev hapsine başlıyorum.5 tane başkan yardımcımız var. Vekaleti pazartesi günü vereceğim ve kendim ev hapsine başlıyorum. İşler yürüyecek, hiçbir şey aksamayacak. Ben bu cezayı kendime veriyorum” dedi.

“BORÇLARIN BİR KISMI ÖNCEKİ DÖNEMDEN”

Belediyenin MHP yönetimindeyken SGK borcunun verilmediğini kaydeden Umut Akpınar, şunları söyledi:

- Bugün itibariyle belediyemizde toplam 767 çalışanımız var. Ocak ayında yapılan toplu sözleşme gereği yaklaşık 17 bin lira olan işçi ücretleri 24-25 bin liraya çıkarılmış. Ve o tarihten itibaren SGK’ya yatırılması gereken paralar yatırılmamış.

- Yani borç o dönemden başlıyor. Biz 31 Mart’ta buraya geldiğimizde bizde personelimizin maaşını ödemeye başladık. Maaşlarını yatırırken SGK giderlerini bizde yatıramadık.

- Niye yatıramadık, açıklıyım. O dönemde İller Bankası geliri 23 milyondu. Şu anda İller Bankası gelirimiz ortalama 28-30 milyon lira civarı. Sadece personel giderimiz ise 30 milyonun üzerinde. Yani İller Bankası’ndan gelen para personelimizin maaşını karşılamıyor.

- Ama buna rağmen biz personelimizin maaşını ödedik ve işçi çıkartmadık. Sadece o süreçte memleketin üzerine kambur olan bankamatik memurlarını işten çıkarttık.

“HESAPLARA BLOKE KONULDU”

SGK tarafından belediye hesaplarına bloke konduğunu açıklayan Akpınar, “SGK geçtiğimiz hafta bizim hesaplarımızı bloke etti. Şimdi hesabı bloke edilen bir belediye çalışanların maaşını nasıl yatıracak? SGK'ye yaklaşık 35 milyon borcumuz vardı. SGK müdürüyle görüştüm ve bize ‘gerekli yazıları yazın biz gerekli görüşmeleri yapalım’ dediler. Sonra borç 40 milyonun üzerine çıktıktan sonra ‘Borç 40 milyonun üzerine çıktığı için biz buna müdahil olamayız’ denildi. Borçlarımıza karşılık arsa verelim dedik haftalardır değer tespiti bile yapılmadı. Taksitlendirme talebimize de hiçbir şekilde yanıt verilmedi” şeklinde konuştu.

EV HAPSİ BAŞLADI

Umut Akpınar hesaplarına bloke konulmasını protesto etmek için bugünden başlayarak 2 günlük ev hapsine çıkacağını söyledi.

BELEDİYENİN BORCUNU AFİŞLE DUYURMUŞTU

Umut Akpınar, belediye başkanlığı görevine başladıktan sonra belediyenin toplam borçlarını gösteren afişi belediye binasına asmış ve Bolkar şirketi dışında Ereğli Belediyesi’nin 529 milyonluk borcu olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.