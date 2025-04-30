CHP’li başkanın yargılandığı 'haydut davasında' karar çıktı: "AKP’li vekile ‘haydut’ demek suç değil"

Sancaktepe Belediye Başkanı CHP’li Alper Yeğin, AKP İstanbul Milletvekili İsmail Erdem’e "Haydut gibi saldırıyor" dediği için dün hakim karşısına çıktı.

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı da olan AKP Milletvekili İsmail Erdem, 6 Şubat 2025’te Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, “Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in 3 Şubat 2025’te, Sancaktepe Belediye Meclis Toplantısı sırasında kendisine karşı çok sayıda hakaret söyleminde bulunduğunu ve haydut dediğini” iddia etti.

Şikâyetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Belediye Başkanı Alper Yeğin hakkında “Hakaret, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame hazırladı.

Dün görülen ilk duruşmada ise Alper Yeğin, İsmail Erdem’in önceki Sancaktepe Belediye Başkanı olduğunu anımsatarak şunları söyledi:

“Ben kendisinin bu görevi sırasında belediye meclis üyeliği ve CHP İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttüm, karşılıklı siyasi çekişmemiz vardı. 2024 yılı yerel seçimlerine bir ay kala kendisini şahsımı, siyasi partimi aşağılayıcı beyanatı oldu. Yine aynı seçimde belediye başkanı olarak göreve başladığımda benzer açıklamaları oldu. Ben bunlara cevap vermedim. En son sosyal medya hesabından şahsıma hakaret ve tehditleri ile ilgili belediye meclis toplantısında açıklamada bulundum ben kendisini bana karşı sarf ettiği sözleri tekrar ettim... Ben yalnızca kendisine 'haydut gibi saldırıyor' dedim bu sözün arkasındayım bunun dışında başkanlığı yönünde nasıl zenginleştiğini, belediye kaynaklarından yakınlarına sağladığı imkanları sordum, hakaret etmedim, eleştiride bulundum…”

Savcı mütalaasında “Sanığın cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığı eylemlerinin, müsnet suçun yasal unsurlarını oluşturmadığı anlaşıldığından sanığın beraatına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” denildi. Mahkeme, CHP’li Alper Yeğin’in beraatına karar vererek, “Üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadı” dedi.