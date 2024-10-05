CHP’li başkanlar rota çizecek

CHP, kaynağı hazır olan ancak Cumhurbaşkanı’nın imzasına takılan belediye projeleri için harekete geçti. CHP’li il belediye başkanları, “İktidarın engellemelerine karşı yapılabileceklerini ve gelir artırıcı uygulamaları” konuşmak amacıyla 11-12 Ekim’de Çanakkale’de bir araya gelecek.

CHP lideri Özgür Özel, Mudanya Mütarekesi’nin 102’inci yıldönümünde Bursa’da olacak. Özel. 11 Ekim’de etkinliklere katıldıktan sonra Çanakkale’ye geçecek. Özel, burada partisinin 21 il belediye başkanıyla bir araya gelecek.

Toplantıda ulaşım ve arıtma tesisleri gibi kritik projelerde Cumhurbaşkanlığı kaynaklı gecikmelere karşı izlenecek yol haritasını tartışılacak. “Turizm ağırlıklı sorunlar” da ele alınacak.

Yaz döneminden kış dönemine geçen ve gelirleri azalacak turizm bölgesi belediyeleri için neler yapabileceği konuşulacak. Gelir artırıcı uygulamaları hayata geçiren belediye başkanları deneyimlerini aktaracak. Halk Kart, Kent Lokantaları ve öğrenci bursları gibi sosyal belediyecilik uygulamaları da toplantıda gündeme getirilecek. CHP yönetimi, örnek uygulamaların tüm belediyelere yaygınlaştırılması için çalışmalara başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın masasında imza bekleyen projeler için de harekete geçirilecek. CHP’li belediyeler, imzaya takılan projelerin listesini CHP Genel Merkezi’ne iletecek. Belediyelerin, doğrudan halka temas edecek projelerinin engellere takıldığını söyleyen CHP kurmayları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda bekleyen projelerin onaylanmasının sağlanması ile ilgili neler yapılabileceğini değerlendirecek.

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İLÇE BELEDİYELERİ TOPLANTISI

İl belediye başkanları toplantısının ardından CHP Genel Merkezi, ilçe belediye başkanlarını da bir araya getirecek. Nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçe belediye başkanlarının katılacağı toplantıda ağırlıklı olarak enerji yatırımları ele alınacak. Başarılı enerji yatırımları olan belediyeler, diğer belediyelere tecrübe aktarımı yapacak.