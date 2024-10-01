CHP’li belde başkanı 'uyuşturucu madde ürettiği' gerekçesiyle görevden alındı

Bilecik’te Hazine arazisinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı tespit edilmesi nedeniyle görevden alınan CHP Bayırköy Belde Başkanı Osman K'nın yerine Özcan Bican atandı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Bilecik merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde meydana geldi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde hazine arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı duyumu nedeniyle çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, CHP Bayırköy Belde Başkanı olduğu öğrenilen Osman K’nın arazide ekili halde 3 kök kenevirle uğraştığını ve bakımını yaptığını tespit etti.

Osman K'nın babasının arazisinde de kurutulmaya bırakılmış bir miktar kenevir bulundu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin ele geçirilirken 1 adet uyuşturucu içme aparatı olarak kullanılan payp diye tabir edilen malzemeye el konuldu.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Yaşanan olaylar sonrası CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı aynı gün olağanüstü bir toplantı yaptı. Osman K. görevden alınırken yerine Özcan Bican atandı.