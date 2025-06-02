CHP’li Belediye Başkanı ile CHP yöneticilerine dava açıldı

Marmaris Belediye Başkanı CHP’li Acar Ünlü, CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ile CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan’ın da aralarında yer aldığı toplam yedi kişiye dava açıldı.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınması Muğla Menteşe’de de protesto edildi. Polisin müdahale ettiği eylemde dört kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Marmaris Belediye Başkanı CHP’li Acar Ünlü, CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ile CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı olarak Nazım Şardoğan’ın da aralarında yer aldığı toplam yedi kişiye dava açıldı.

Tüm sanıklara “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlaması yöneltilirken Marmaris Belediye Başkanı Acar’a bu suçunda yanında “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçlaması da yönetildi. CHP Muğla Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan’a da ayrıca “Kasten yaralama” suçlaması yöneltildi.

İddianame 19 Mart’taki eylem ve polis müdahalesi şöyle anlatıldı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta iken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan soruşturma işlemleri çerçevesinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanlığı’nca organize edilen ve 19 Mart günü saat 14.00 sıralarında gerçekleşen gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması sonrasında gösteri yürüyüşü yapan kişilerin Muğla Adliyesi’ne doğru yürüdükleri, şahısların Muğla Adliyesi’ne girişlerinin kolluk görevlilerince engellenmek istendiği esnada kolluk görevlilerince biber gazı ile gruba müdahale edildiğinden bahisle gösteri yapan gurup ile kolluk görevlileri arasında tartışma yaşandığı, yaşanan tartışma esnasında Marmaris Belediye Başkanı olarak görev yapan Acar Ünlü'nün gösteri yapan grubun adliyeye girişini engellemek amacıyla kalkanlarıyla bekleme yapan polis memurlarının olduğu bölüme yönelerek Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olan müşteki E.B.'ye hitaben aleni sayılan cadde üzerinde 'Belediye Başkanıyım lan ben ahlaksız adam, ne sıkıyorsun, Belediye Başkanıyım ben' şeklinde bağırdığı ve kalkana eli ile vurduğu…”

Davanın ilk duruşması 10 Temmuz’da Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.