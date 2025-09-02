CHP’li Belediye Başkanı Köksal'ın aile evine molotofkokteylli saldırı: 15 ve 16 yaşındaki çocuklar azmettirilmiş

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine molotofkokteyl atan 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk gözaltına alındı.

Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine gece saatlerinde molotofkokteylli atıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanıcı madde nedeniyle balkonda çıkan yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde kolonya şişeleri bulundu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, aileyi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada şunları söyledi:

"Başkanımızın anneannesi ve dedesine yönelik bir cam şişe içerisinde saat 22.10 civarında balkona yanıcı madde atılıyor. Meydana gelen yangın mahallelinin hızlı müdahalesiyle can ve mal kaybolmadan söndürülüyor. Tüm emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, olayı gerçekleştiren ve eşkalini tespit etmeye çalıştığımız iki kişiyi yakalamak için büyük gayret sarf ediyor. Gerek analizler, gerek PTS kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor. Şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz kontrol yapıyor. En kısa zamanda bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız."

Kaçan 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç.'nin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi. Öte yandan şüphelilerin olay yerine gelişleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.