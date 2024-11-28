CHP’li belediye başkanları Ankara'ya çağırıldı: Gündem kayyumlar, kreşler ve borçlar

İçişleri Bakanlığı’nın Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyum atamasının ardından Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Kasım’da belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya geleceğini açıklamıştı. Bu kapsamda CHP’li 414 belediye başkanı cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne acil toplantıya çağrıldı.

Belediye başkanlarının gündeminde kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırıları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere ve valiliklere gönderilen belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısı, SGK borçları ve konser harcamaları olacak.

14 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KONUŞACAK

Sabah saat 09.30’da başlayacak toplantının açılış konuşmasını CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yapacak. Ardından sırasıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünllüce, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da söz alacak.

CHP Lideri Özel de belediye başkanlarının ardından konuşacak. Program atölye çalışmaları, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mektubunun okunması ve Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün konuşmasıyla devam edecek.

Toplantı sonuç bildirgesinin okunmasıyla da sona erecek.