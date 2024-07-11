CHP’li belediye başkanlarından ortak ekonomik kriz bildirisi

Aydın’daki Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediye başkanları ile birlikte ekonomik krizi hafifletmek için hazırlanan ortak taahhütnameye imza attı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 13 ilçe belediye başkanı sosyal belediyecilikten taviz vermeyeceklerini açıkladı.

BİRGÜN EGE

Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP'li 13 ilçe belediye başkanı, Türkiye'deki ekonomik krize bağlı olarak yaşanan hayat pahalılığı ve giderek düşen alım gücü karşısında Aydın halkının refahını artıracak projeleri görüşmek amacıyla bir araya geldi. Krizin etkilerini azaltmaya yönelik gerçekleştirilecek önlemlerin ele alındığı toplantı sonunda, CHP'li belediye başkanları ortak bir taahhütname imzalandı.

Yapılan açıklamada “Derin yoksulluğun, ekonomik krizin, hayat pahalılığının tüm Türkiye’yi olduğu gibi ilimizi de etkisi altına aldığı bu dönemde; bizler, Aydın’a hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak bir araya gelerek, vatandaşlarımızın AKP politikaları nedeniyle yüzleştiği bu buhranı daha az hissetmeleri için alınacak tedbirleri değerlendirdik” denildi.

Açıklamada, “Yerel yönetimlerde sosyal politikaların, sosyal belediyeciliğin ve sürdürülebilir kent yönetiminin en iyi uygulama örneklerini hayata geçiren Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, bundan sonra da hayatın farklı alanlarında uygulayacağı projelerle, Aydın halkının refahını arttırmaya, ekonomik krizin etkilerini azaltmaya devam edecektir. Aydın’a hizmete duyduğumuz yüksek motivasyonla, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partili 13 ilçe belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz ortak projeler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Aydın halkına hizmet etmeye, şehrimizi daha modern kılmaya yönelik olacaktır” ifadelerine yer verildi.