CHP’li belediye Ramazan nedeniyle sosyal tesisini kapattı
İstanbul’daki CHP’li Çekmeköy Belediyesi'ne ait Çekmeköy Kahvecisi’nin kapısına asılan, “Ramazan ayı boyunca kapalıyız” yazısına yurttaşlar tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’daki CHP’li Çekmeköy Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle sosyal tesisini kapattı.
Belediyeye bağlı Çekmeköy Kahvecisi’nin kapısına asılan duyuruda, “Ramazan ayı boyunca kapalıyız” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Yurttaşların belediyeyi arayarak duruma tepki gösterdiği bildirildi.
Öte yandan Çekmeköy ilçesi 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde ilk defa CHP’ye geçmiş ve CHP’nin adayı Orhan Çerkez belediye başkanı seçilmişti.