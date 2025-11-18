CHP’li belediyelerden yeni karar: Roman Koordinasyon Merkezi
CHP yönetimindeki belediyelerin bünyesinde, “Roman Koordinasyon Merkezi” kurulacak. Merkez, “Romanların sosyo-ekonomik sorunlarının çözümünde aktif rol alınması” için çalışmalar yürütecek.
CHP, “Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı” amacıyla “Roman Koordinasyon Merkezi” kurulması için partili belediye başkanlarına yazı gönderdi. Yazıda, merkezde çalışmak üzere biri kadın, biri erkek olmak üzere iki personel görevlendirilmesi istendi.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzası ile belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:
“Köklü tarihleri, kendilerine özgü dilleri, zengin kültürel yapılarıyla ülkemizin birçok şehrinde yaşayan Roman vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Roman vatandaşlarımızın eğitim, sosyal katılım, istihdam ve yardımlara erişim alanlarında yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması ve toplum içerisinde daha aktif rol almaları amacıyla CHP’li belediyeler olarak, ‘Roman Koordinasyon Merkezi kurulması hususlarını bilgilerinize sunarız.”