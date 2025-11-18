CHP’li belediyelerden yeni karar: Roman Koordinasyon Merkezi

CHP, “Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne katkı” amacıyla “Roman Koordinasyon Merkezi” kurulması için partili belediye başkanlarına yazı gönderdi. Yazıda, merkezde çalışmak üzere biri kadın, biri erkek olmak üzere iki personel görevlendirilmesi istendi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzası ile belediye başkanlarına gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: