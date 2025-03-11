CHP’li belediyelere ‘terör’ operasyonu: Soruşturma dosyası 2017’de açılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul’daki 15 ilçe belediyesi ile Samsun, Bursa ve İzmir illerinde toplam 34 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 2017 yılında açıldı. Savcılık gözaltına alınanlar için avukatlarıyla 24 saat görüş kısıtlaması talep etti. Mahkeme ise talebi kabul etti. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında kayıtlı bulunan şüpheliler hakkında DHKP-C terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından dolayı yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere, Şüphelilerin yakalandıkları andan itibaren 24 saat süreyle müdafileri ile görüşmesinin CMK'nun 154. Maddesi gereğince kısıtlanmasına karar verildi.”

KILIÇ MAĞDUR, İNÖNÜ VE SARIGÜL TANIK OLARAK ÇAĞRILDI

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer ve Şişli belediyelerine DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.