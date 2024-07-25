CHP’li belediyeleri hedef almıştı: Erdoğan, İBB’yi 1.5 milyar dolar borçla devretmiş

"Belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında tahsiline başlayacaktır" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İBB'yi 1.5 milyar dolar borçla bırakması yeniden gündeme geldi.

Muhalefet belediyelerini borçları üzerinden hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye'sini (İBB) 1.5 milyar dolar borçla devrettiği öğrenildi.

Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın ardından 1998 yılında İBB’yi devralan Ali Müfit Gürtuna Tele1'e yaptığı açıklamada, İBB’yi 1,5 milyar dolar borçla devraldığını söyledi.

Gürtuna şu ifadeleri kullandı:

“İBB’yi 1 buçuk milyar dolar borçla devraldım. Sıfır borçla devrettim. Ama ne yazık ki bizden sonra çok aşırı bir borçlanma tekrar başladı. Bütçenin belli bir oranından fazlasını bu belediyeler borçlanamamalı. Belediye meclisinde çoğunluğu sağlayan inanılmaz bir şekilde borçlanıyor. Kendinden sonra gelene çok büyük borçlarla belediyeleri devrediyorlar. Yeni gelenler de çalışamaz hale geliyor.”