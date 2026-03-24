CHP’li Bülbül: Ay başında, benzin 56 lira, Motorin 58 lira 56 kuruştu; bugün benzin 63 lira 94 kuruş, motorin 78 lira 77 kuruş

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama yaparak, AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirdi. Bu ayın başından bu zamana kadar benzine yüzde 14,81 motorine yüzde 34 buçuk zam geldi, diyen Bülbül, "Yıl başında yani 3 ay önce verilen zam kaşıkla verildi, bugün kepçeyle geri alınıyor. Milyonlarca emeklimiz, asgari ücretlimiz açlık sınırının iki kat altında yaşam mücadelesi veriyor" diyerek tepki gösterdi.

Bülbül, Birleşik Kamu İş’in Mart ayı verilerine göre açlık sınırının bir önceki aya göre bin 856 TL artarak 35 bin 819 liraya yükseldiğini hatırlatarak "Yoksulluk sınırı aylık 3 bin 9 TL’lik artışla 106 bin 826 liraya yükseldi. Yani 28 bin 75 TL olan asgari ücret, açlık sınırının 7 bin 744 TL altında kaldı. 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı ile açlık sınırı arasındaki uçurum 15 bin 819 liraya çıktı. Birleşik Metal-İş’e göre, Mart ayı açlık sınırı 32 bin 553 lira, yoksulluk sınırı 106 bin 942 lira oldu. Bu verilerden anlıyoruz ki AKP iktidarı, asgari ücretliye, emekliye siz yemeyin, içmeyin hatta yaşamayın diyor. Bu ayın başında, benzin 56 lira, Motorin 58 lira 56 kuruştu. Bugün benzin 63 lira 94 kuruş, motorin 78 lira 77 kuruş. Bu ay başından bugüne kadar benzine yaklaşık 8 lira, motorine 20 liradan fazla zam geldi. Yani 24 günde benzin yüzde 14,81 motorin yüzde 34 buçuk arttı" diye konuştu.

"BECEREMEDİĞİNİZ EKONOMİ POLİTİKASININ FATURASINI VATANDAŞIMIZA ÖDETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Petrol fiyatlarının dünyada yaşanan savaştan dolayı yükseldiğini bildiklerini ama devlet olarak buna kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Bülbül, şu ifadelere yer verdi:

"Akaryakıtta yaşanan zam iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artması demektir. Bu da demek oluyor ki; çiftçi üretemeyecek, üretse fiyat pahalılığından dolayı tüketici alamayacak. Savaş sonrası Brent Petrol fiyatı eski seviyesine geldiğinde benzine, motorine yapılan bu zamlar geri alınacak mı bakacağız, takip edeceğiz. Ocak-Şubat döneminde işsizlik sigortasına yapılan başvurular geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 351 bin kişiye ulaştı. Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 27 Şubat – 6 Mart haftasında 7,8 milyar lira daha artarak 6 trilyon 242 milyar liraya çıktı.

Bu açıkladığım veriler ne gösteriyor biliyor musunuz? Emekli, asgari ücretli hatta devlet memurları bile geçinemiyor. Artan hayat pahalılığı sonucunda et ve balık yemeyi geçtim normal standart ihtiyaçlara bile erişilemiyor. Yıl başında yani üç ay önce verilen zam kaşıkla verildi, bugün kepçeyle geri alınıyor. Açlık sınırının neredeyse iki kat altında bulunan milyonlarca emeklimiz, asgari ücretlimiz bunu hak etmiyor. Beceremediğiniz ekonomi politikasının faturasını vatandaşımıza ödetmenize izin vermeyeceğiz. Ömrünü bu ülkeye verip çalışan emeklilerimizin, ağır koşullarda çalışıp alın teriyle para kazanan asgari ücretlimizin, gelecek nesillerimizin hakkını yemenize müsaade etmeyeceğiz. Bakın bir atasözümüz var; 'Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste' AKP iktidarı mazlumun ahını aldı, mazlumun hakkına girdi… İşte o ahını aldığınız, hakkına girdiğiniz vatandaş size bunun hesabını sandıkta soracak ve ilk seçimde sizi geldiğiniz gibi geri gönderecek. Halkımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını hep birlikte kurup, ülkemiz ekonomide, adalette, sağlıkta, eğitimde, üretimde zirveye ulaşacak."