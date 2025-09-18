CHP’li Bülbül: Saldırılara boyun eğmeyeceğiz

CHP Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, 21 Eylül’de gerçekleştirilecek CHP 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na yönelik değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik saldırı olduğunun altını çizen Bülbül, “Saldırılara en net cevabı, 21 Eylül’de delegeler verecek” görüşünü paylaştı.

CHP’nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı için geri sayım başladı. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olağanüstü kurultay için salon büyük oranda hazırlandı. İstanbul İl Delegeleri oy kullanmayacağı olağanüstü kurultay için hazirun listesi askıya çıktı.

“CHP KİMLİĞİ KORUNACAK”

CHP’li Süleyman Bülbül, 22’nci Olağanüstü Kurultayı, “Saray merkezli saldırılara cevap verilecek kurultay” olarak nitelendirdi. Delegelerin, “102 yıllık CHP kimliğini koruyacaklarını” ifade eden Bülbül, “Güven oylamasına dönüşecek oylamada delegeler sandığa, 19 Mart yargı darbesi akıllarının bir kenarındayken gidecek” diye konuştu.

CHP’nin mahkeme kararları ile dizayn edilme çabasının, “Genel Merkezin iradesi” ve “Halkın desteği” ile boşa düşürüldüğünü söyleyen Bülbül, “Saray’dan talimat alarak hareket edenlerin CHP'ye müdahalesini kabul etmedik. Saldırılara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ADİL BİR TÜRKİYE İNŞA EDİLECEK”

19 Mart ile başlayan hukuksuzluk silsilesinin sandıkta karşılık bulacağını savunan CHP’lü Bülbül, özetle şunları dile getirdi:

“Gerçekleştirilecek ilk genel seçimde CHP, iktidara gelecek. Siyasi iktidar da bu gerçeği bildiği için sandığı yurttaşın önüne getirmekten kaçıyor. Anketler, CHP’nin 31 Mart 2024’te aldığı, ‘Türkiye’nin birinci partisi’ unvanını koruduğunu gösteriyor. Genel Başkanımız Özgür Özel’in, ‘Sandığı getir’ çağrıları bu yüzden iktidarı korkutuyor. Er ya da geç o sandık halkın önüne gelecek, CHP iktidarında hukuka güven duyulan, adil bir Türkiye inşa edilecek.”