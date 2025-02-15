CHP’li Bulut, İzmir'de konuştu: "Yaşananlar darbe dönemini aratmıyor"

BİRGÜN EGE

CHP Halkla İlişkiler ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bulut’a, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP Sosyal Medyadan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Asena Taşçıer eşlik etti.

Muhalefetin bastırılmaya çalışıldığını, yurttaşların ise her an endişe içinde yaşadığını belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Partili cumhurbaşkanlığı sisteminde en çok vurguladıkları bağımsız yargı idi. Çünkü yargı konusunda hep hikayeler anlattılar. Hatırlayın, yaşadıkları haksızlıklardan dem vuruyorlardı. O dönemleri aratan bir dönem yaşıyoruz. Hiç kimsenin güvencesi yok. Halk huzursuz, geleceğe güven bitmiş durumda. Ülkede hemen hemen her kesim şu anda rahatsızlık ve huzursuzluk içerisinde. İnsanlarımız attığı tweet’ten endişe duyar haldeler."

ORGANİZE KÖTÜLÜK

Bulut, iktidarın 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yenilgiden sonra düğmeye bastığını ve organize bir şekilde muhalefeti susturmaya çalıştığını dile getirdi.

Muhalefete yönelik operasyonların bilinçli ve sistematik olduğunu belirten Bulut, "Ömrü sandığa kadar olan iktidar, sandığa gitmeden acaba oyları nasıl yükseltebilirim derdi içerisinde. CHP’nin kurultayına attığı iftiralar da, ‘acaba oyu yükselen Cumhuriyet Halk Partisi’nin oylarını nasıl düşürürüz’ çabası. Bu organize kötülüğün iki başlığı var. Bir tanesi oylarını yükseltmek, diğeri de CHP’nin içini karıştırarak oylarını düşürmeye ve muhalefeti etkisiz hale getirmeye çalışmak" diye konuştu.

Bulut ayrıca, ihraç edilen teğmenlere yönelik de, "Kadın teğmenler önce alkışlandı, sonra darbeci ilan edildi. Aynı şey daha önce de oldu. İktidarın hoşuna gitmeyen her kişi ve kurum, bir anda hedef haline getiriliyor. Devlet Bahçeli bile dün savunduğu şeyleri bugün reddediyor" ifadelerini kullandı.

"Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi tüm kötülüklerin anasıdır" diyen Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Bu iktidar isterse yarın Suriye’ye savaş açabilir. İsterse yarın bir anda hazineyi boşaltabilir. Şu anda onu denetleyecek herhangi bir kurum yok."

DEVLET AKLINI YİTİRMİŞ İKTİDAR

Öte yandan birgun.net yöneticileri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir ile Halk TV programcısı Barış Pehlivan, program koordinatörü Kürşad Oğuz, Halk TV spikeri Seda Selek ve sorumlu müdür Serhan Asker’in gözaltına alınmasına ve genel yayın yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin gazeteciliği konusunda şüphe duymadığı bir gazeteci şu anda yatarı olmayan bir suçtan içeride. İktidar partisiyle hiç alakanız olmamanıza rağmen bu meslekte aç kalabilirsiniz, bu ihtimal vardı ama şimdi hapse de atılabilirsiniz. BirGün Gazetesi’nde de bu oldu. Başka bir gazeteden haberi alıp olduğu gibi yazıyor ve gece yarısı o arkadaş evinden alınıyor. Gecenin bir vakti gazeteci arkadaşlar içeri alınıp sorgulanıyor. Sonuç itibari ile devlet aklını yitirmiş bir iktidar var. Devlet aklı çok kıymetlidir. Devlet aklı yok olması demek her türlü kötülüğü fenalığın yapılabileceği anlamına geliyor."