CHP’li Bulut: "Karanlığı delip geçeceğiz"

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’deki hukuksuzluk sürecinin parkelerinin 2018 yılı itibarıyla döşendiğini kaydeden Bulut, “Hukuksuzluklar bugün, Türkiye’nin kurucu partisine kadar uzandı” yorumunu yaptı.

“KORKAMAYACAK, SİNMEYECEĞİZ”

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararına yönelik, “Emrin nereden geldiğini çok iyi biliyoruz” diyen Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O emri veren zannediyor ki korkarız, sineriz. Korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Genci, yaşlısı, üniversitelisi emeklisi sokaklarda hep bir ağızdan, ‘İmamoğlu yalnız değildir’ diye haykırıyor. Biz, Saray’larda, çevresindeki bir avuç insanla, halkına kör ve sağır olanlardan değiliz. Biz fabrikadaki işçi, üniversitedeki öğrenci, tarladaki çiftçiyiz. Biz halkız. Biriz ve güçlüyüz.”

“DİRENENLERE SELAM OLSUN”

CHP’nin 1 milyon 750 bin üyesiyle Türkiye’ye, CHP’ye ve İmamoğlu’na sahip çıkacağının altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Ülkemizin üzerine çöken bu karanlığı delip geçeceğiz. Hukuksuzluklar için, bu ülkenin geleceği için, aydınlık yarınları için direnenlere bin selam olsun” ifadelerini kullandı.