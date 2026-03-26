CHP’li Bulut, muhabirimiz İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan muhabirimiz İsmail Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Sincan Cezaevi’nde İsmail Arı’yı ziyaret etti.

Ziyaretten sonra konuşan Bulut, "İsmail Arı’ya kendi talebiyle değil, Valilik onayıyla zorunlu bir koruma verilmiş durumda. Yani emniyet sürekli onu koruyor. Buna rağmen bayram günü eşinin memleketi Tokat Turhal'a gittiğinde üç araba dolusu polis eşliğinde gözaltına alındı. İsmail Arı'ya yaptığınız bu muameleyi IŞİD militanlarına neden yapmadınız? IŞİD militanlarından daha mı tehlikeli bu gazeteci arkadaşımız? Elinde kalem var, silah yok. Böyle adaletsizlik olmaz, böyle vicdansızlık olmaz. Bunun adı vicdansızlıktır" ifadesini kullandı.

Arı’nın herkese selam gönderdiğini söyleyen Bulut, "Neden içeride olduğunun bilincinde bu sürece ilişkin de en ufak bir tereddüdü yok. ‘Yaptığımız gazeteciliktir. Gazetecilik suç değildir, onun rahatlığı ve huzuru içerisindeyim’ dedi" ifadelerini kullandı.

İsmail Arı ile yaptığı görüşmeye dair bilgi veren Bulut, şunları söyledi:

"İsmail Arı’nın anne babasının ellerinden öperim. Bu kadar güzel bir evlat yetiştirdikleri için. Tam bir vatan evladı. Ülkesine sevgisi, bağlılığı en yukarıda olan bir insan. Yaptığı işin gayet bilincinde. Bir gazeteci olarak mesleğini yerine getirmenin suç olmadığının ve kesinlikle de bundan en küçük bir ödün vermeyeceğini de ifade etmiş oldu.

Diğer önemli bir husus da gazetecilere ilişkin sıklıkla soruşturmalar açılıyor. Yargı sopası özellikle gazetecilerde çok kullanılıyor ama İsmail'deki durum biraz daha farklı. İsmail, koruma altında bir gazeteci. Yani kendi talebiyle değil, Valilik onayıyla zorunlu bir koruma verilmiş durumda. Yani emniyet sürekli onu koruyor. Buna rağmen bayram günü eşinin memleketi Tokat Turhal'a gittiğinde üç araba dolusu polis eşliğinde gözaltına alındı. Ve akrabalarına da keza aynı şekilde üç ayrı akrabasına yine jandarma eşliğinde kolluk kuvvetleri gitti.

"BUNUN ADI VİCDANSIZLIKTIR"

Buradan sormak isterim. İsmail Arı'ya yaptığınız bu muameleyi IŞİD militanlarına neden yapmadınız? IŞİD militanlarından daha mı tehlikeli bu gazeteci arkadaşımız? Elinde kalem var, silah yok. O gün emniyet güçlerimizi şehit edilmesine vesile olan emniyet, oraya kolluk kuvvetlerini daha tedbirli göndermesi gerekirken İsmail Arı'ya gönderiyor. Üç akrabasına gönderiyor. Koruma altındaki İsmail Arı'ya, gazeteci İsmail Arı'yı üç ayrı ekiple tutuklamaya gidiyorlar. Arkasına savcılığa gönderiliyor ama savcılıkta da savcı görmeden tutuklamaya gönderiyor. Böyle adaletsizlik olmaz, böyle vicdansızlık olmaz. Bunun adı vicdansızlıktır, hukuksuzluk değil, vicdansızlıktır."

İSMAİL ARI 4 GÜNDÜR TUTUKLU

Muhabirimiz İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade verdi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmadı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar verdi. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezeavi’ne götürüldü.