CHP’li Bulut’tan Fahrettin Altun yorumu: Karanlık dönem olarak tarihe geçti

İletişim Başkanlığı’nın, “Propaganda başkanlığı” olarak nitelendirilmesinin nedeni olduğu savunulan Fahrettin Altun’un, görevden alınmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Altun’un yeni görev yeri, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı oldu. İletişim Başkanlığı’na Altun yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, Fahrettin Altun’un görevden ayrılmasına yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Bulut, İletişim Başkanlığı’nın, “Saray rejiminin propaganda merkezi haline getirildiğini” söyledi.

"SORUN KİŞİ DEĞİL, SİSTEM"

Altun’un görevden alınmasını, “Kullanım süresi doldu” olarak nitelendiren Bulut, İletişim Başkanlığı’ndaki görev değişikliğinin çözüm olmayacağını, “Sorunun şahıslarda değil, sistemin kendisinde olduğunu” ifade etti.

Burhanettin Bulut

KARANLIK DÖNEM

CHP’li Bulut, Fahrettin Altun dönemini, şu ifadelerle anlattı:

"Fahrettin Altun dönemi, devletin iletişim aygıtlarının halkı bilgilendirme görevini terk ettiği, gerçeklerin sistematik biçimde çarpıtıldığı, muhalif gazetecilerin hedef gösterildiği ve sosyal medya trol ordularıyla muhalefetin susturulmaya çalışıldığı karanlık bir dönem olarak tarihe geçti.

Bu dönemde basın özgürlüğü fiilen ortadan kaldırıldı, bağımsız gazetecilik kriminalize edildi. Saray’ın hoşuna gitmeyen her haber ya ‘Yalan’ ilan edildi ya da yargı sopasıyla susturulmak istendi. Gazetecilik mesleği adeta bir suç faaliyeti gibi gösterildi, gazeteciler hakkında soruşturmalar açıldı, bazıları tutuklandı."

TALİMAT UYGULAYAN AYGIT

Türkiye’de gerçekleri yazmak ve halkın haber hakkını savunmak için “Ciddi bir bedel ödemeyi göze almak gerektiğini” kaydeden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özelikle ‘Kral çıplak’ deme cesaretini gösteren muhalif gazeteciler işsiz bırakılıyor, hedef gösteriliyor, itibarsızlaştırılıyor ve baskıya maruz kalıyor. Türkiye’deki 81 milyonun vergileriyle finanse edilen kamu kurumları iktidar için değil, halk için vardır. Devletin iletişim kurumu da halkı doğru bilgilendirmek, şeffaflığı sağlamak, basın özgürlüğünü güçlendirmekle yükümlüdür. Ancak bugün İletişim Başkanlığı, Saray’dan gelen talimatları uygulayan bir propaganda aygıtı haline getirilmiştir.”