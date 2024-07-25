CHP’li Burhanettin Bulut: “Katliamın parçası olmayacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, CHP Genel Merkezi’nde yer alan Bellek Müzesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP’nin Meclis’i, “İnsani olmayan koşullarda” çalıştırdığını söyleyen Bulut, “Hayvan katliamının bir parçası olmayacağız” diyerek hayvanların katledilmesine yol açan yasaya karşı Genel Kurul’da direneceklerini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP muhabirleriyle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, gündeme yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

AKP’nin TBMM’yi, “İnsani olmayan koşullarda” çalıştırdığını belirten Bulut, DEM Parti Milletvekili Ali Bozan’ın maruz kaldığı şiddete işaret ederek, “Dün akşam da bunun emarelerini gördük. Bu doğru değil. Meclis’in her konuda örnek olması lazım” dedi.

Sahipsiz köpeklerin katledilmesinin önünü açan düzenlemeyle ilgili konuşan Bulut, toplumun yüzde 85 oranında yasaya karşı olduğunu söyledi. Kamuoyunun karşı çıktığı yasanın alelacele Meclis’ten geçirilmesinin AKP’nin toplumdan kopukluğunu gösterdiğini kaydeden Bulut, “Halka rağmen bir yasa çıkartılmaya çalışılıyor. İçtüzük’teki tüm yetkilerimizi kullanarak bu yasanın çıkmaması için uğraş vereceğiz” diye konuştu.

BELEDİYE BORÇLARI

CHP’li Bulut, BirGün’ün gündeme getirdiği belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

31 Mart’ta CHP’ye geçen belediyelerin tamamının borçlarının kamuoyuna ilan edildiğinin altını çizen Bulut, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerinden sonra, ‘Topal ördek’ benzetmesi yapmıştı. İstanbul seçimlerini hazmedemeyen anlayış, hizmetleri sürekli engellemeye çalıştı. Türkiye’nin ekonomik durumu nedeniyle belediye bütçeleri zaten yetmez hale geldi” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SİYASETTE NORMALLEŞME

Bulut, siyasetteki normalleşme tartışmalarıyla ilgili de yorum yaptı. AKP’nin, “Ayrıştırıcı siyasetten nasiplendiğini” belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bunun topluma faydası yok. Ekonominin, gelir adaletsizliğinin geldiği durum ortada. Toplumun bir yarısı diğer yarısına düşman gözüyle bakıyor. Ve süreç iyiye gitmiyor. O yüzden bir normalleşme ihtiyacı var. CHP bu konuda adım attı çünkü CHP 31 Mart’ta sandıktan birinci parti olarak çıktı. Biz, Cumhurbaşkanının herkesin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini belirttik. Bu yönde de bir adım attık. Çünkü Türkiye’de anormallikler normalleşmişti. Buradan AKP normalleşecek diye bir sonuç çıkar mı, hayır. Ama küçük de olsa bir adım atılmasını olumlu buluyoruz ve buna devam edeceğiz. Gölge kabinimizle görüşmelere, bilgi almaya devam edeceğiz.”

TÜZÜK KURULTAYI

CHP’li Bulut’un, yaklaşan Tüzük Kurultayı’na yönelik değerlendirmesi ise şöyle oldu:

“Farklı fikirler ifade ediliyor. Örgütler biz kendimizi iktidar hazırlığına saklayalım, enerjimizi oraya verelim diyenler var, mevcut tüzükle her şeyi yapabiliriz diyenler var ama fikrimiz, tüzük kurultayının yapılması yönünde. Bu hafta tüzük kurultayına ilişkin toplantılara başlayacağız. Sıradaki MYK’da gündemimiz, tüzük olacak.”

ESAD-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Gazetecilerin, “CHP Lideri Özel’in Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile görüşme takvimi belli oldu mu?” sorusuna ise Bulut, “Takvim netleşmedi. Bir talep oluştu. O talebe karşılık bir cevap bekleniyor” yanıtını verdi.