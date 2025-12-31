CHP’li Çan: "Gölyazı’da 14 hane karanlıkta, bu bir sosyal mağduriyettir"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun’un Terme ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi’nde uzun süredir yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çan’a, mahallenin önceki dönem muhtarı Seyfettin Cengiz ile mevcut muhtarı Ahmet Gelen de eşlik etti. Yaklaşık elli yıldır bölgede ikamet eden yurttaşların yapı kayıt belgelerini aldıkları, elektrik ve suyu uzun yıllar kullandıkları belirtildi.

Ancak yaklaşık 14 ay önce, Samsun bölgesinde elektrik dağıtımından sorumlu YEDAŞ’ın, devlet kademelerine yapılan müracaatlar üzerine bölgedeki elektrik hatları ve bağlantılarını kestiği ifade edildi. YEDAŞ’ın bu süreçte 14 ay boyunca jeneratör faaliyeti üzerinden elektrik tedariki sağladığı, ancak geçtiğimiz günlerde jeneratör hizmetini de sonlandırdığı aktarıldı. Vatandaşların şu anda kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ TAMAMEN KARANLIKTA"

CHP’li Murat Çan, yaşanan duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Burada yaklaşık 14 hane var. En az 6–7 hane tam zamanlı olarak burada kalıyor. Bazı vatandaşlarımız şu anda arkamızda da gördüğünüz gibi kendi imkânlarıyla çatılarına güneş enerjisi sistemi kurarak güneşten faydalanıp enerji depoluyor. Bunu havalar kötü olduğu dönemlerde en fazla iki gün kadar kullanabiliyorlar. Ancak güneş enerjisi tesisi yaptıramayan vatandaşlarımız tamamen karanlıkta ya da kendilerine ait jeneratörlerle yaşamaya çalışıyor. Elektrik olmadığı için su pompaları da çalışmıyor. Bu çok ciddi bir mağduriyet."

Gölyazı Mahallesi önceki dönem muhtarı Seyfettin Cengiz ise sürecin geçmişine dikkat çekerek, "1987–1988 yıllarında buraya elektrik verilmişti. Ancak deniz aşınması gerekçe gösterilerek elektrik kurumu buraya hat çekmek istemedi. O dönemde 8–10 direk bulunuyordu. Müracaat ettik. '10 direk az gelecek, bizim araziye direk dikilsin' dedik. Arazide yer gösterdik. Fen memurlarını götürdük, direk yerlerini tespit ettirdik. Gösterdiğimiz hâlde kabul edilmedi" dedi.

"MUM IŞIĞINDA YEMEK YEDİĞİMİZ OLUYOR"

Mahallede yaşayan bir yurttaş da elektrik kesintisinin günlük yaşamı etkilediğini belirterek, "Elektrik olmadığı için su pompaları çalışmıyor. Evlerde su da akmıyor. Temizlik yapılamıyor. Hiçbir elektronik cihaz çalışmıyor. Karanlıkta yaşıyoruz. Zaman zaman mum ışığında yemek yediğimiz oluyor. Sosyal yaşam neredeyse yok" dedi.

Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ahmet Gelen ise sorunun yalnızca teknik değil, aynı zamanda sosyal bir boyutu olduğuna işaret ederek, "Burada ciddi bir sosyal sorun var. Çok derin bir sorun. Vatandaşların mağduriyeti hepimizin içini yaralıyor. Buranın herhangi bir kamu malı statüsünde olmaması; ne Milli Emlak’a, ne Orman’a, ne de Çevre ve Şehircilik’e ait görünmemesi, sahil şeridi olarak değerlendirildiği için kurumların da buraya yatırım yapamamasına neden oluyor. Kurumlar, tapu statüsü net olmadığı için hangi hizmeti vereceklerini belirleyemiyor" ifadelerini kullandı.