CHP’li Demir’den YÖK’e çağrı: "Özel öğrencilik hakkı bir yıl daha uzatılmalı"

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Öğrencilerimiz ve ailelerini mağdur etmeyelim, özel öğrencilik hakkı bir yıl daha uzatılmalı. Yüzlerce öğrencimizin düzenini bozmadan, ailelerini yeni bir yükün altına sokmadan bu mağduriyeti ortadan kaldırın" dedi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversite öğrencilerine, talepleri halinde diğer devlet üniversitelerinde ''özel öğrenci'' statüsünde eğitim alma hakkı tanımıştı. Ancak 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ardından bu uygulamanın sona erdirildi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, konuyla ilgili YÖK’e çağrıda bulunarak öğrencilerin taleplerinin dinlenmesini istedi. Demir, "Deprem sonrası farklı illere giderek özel öğrencilik statüsüyle eğitim hayatlarına devam eden öğrencilerimiz, gittikleri şehirlerde hayatlarını yeniden kurdular. Ev tuttular, düzenlerini sağladılar, bazıları staj yapmaya başladı, bazıları işe girdi. Depremin yaraları henüz sarılmamışken bu hakkın sona ermesi, yüzlerce öğrenciyi yeniden belirsizliğe sürüklüyor. Öğrencilerimiz ve ailelerini mağdur etmeyelim, özel öğrencilik hakkı bir yıl daha uzatılmalı. Yüzlerce öğrencimizin düzenini bozmadan, ailelerini yeni bir yükün altına sokmadan bu mağduriyeti ortadan kaldırın" ifadelerini kullandı.

Depremzede öğrenciler ise sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden YÖK’e seslenerek hakkın bir yıl uzatılmasını talep ediyor.