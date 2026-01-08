CHP’li Deniz Yavuzyılmaz: Hastaneden taburcu oldum

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sağlık durumuna ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

İnfluenza pozitif tanısı nedeniyle bir süredir hastanede yattığını kaydeden Yavuzyılmaz, “An itibariyle taburcu oldum” dedi.

Yavuzyılmaz, iyi olduğunu ancak hastalığa bağlı gelişen bazı etkiler nedeniyle bir süre kalabalık ortamlarda bulunamayacağını belirterek paylaşımını şöyle noktaladı:

“Ancak tabii ki çalışmaya devam. Lütfen sizler de sağlığınıza dikkat edin!”