CHP’li Emir, boykot çağrısı hakkında BirGün'e konuştu: Tüketimden gelen hakkımızı kullanacağız

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 15 milyondan fazla oy aldığı ön seçimin sonuçlarını BirGün’e değerlendirdi. Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısını tekrarladı.

Ön seçim kararına yönelik, “Tek aday ile seçim mi olur?” eleştirilerini hatırlatan Emir, “Biz o gün, bu seçimin bir güven oyuna dönüşeceğini söylemiştik ve öyle de oldu” dedi. Emir, ön seçime katılımı, “Olağanüstü” olarak nitelendirerek, “Üyelerimizin yüzde 92’si oy kullandı. Bu, Sayın İmamoğlu’na inancı ortaya koyan olağanüstü bir katılım oranı” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Türkiye’de 64 milyon seçmen olduğunun altını çizen CHP’li Emir, “Ön seçime katılımın 15 milyonu da geçeceğini düşündüğümüzde, Türkiye’deki her dört seçmenden biri İmamoğlu’na oy atmış demektir” diye konuştu. Emir, iktidarın bu katılımı öngördüğünü ve süreci sakatlamak için her türlü hamleyi yaptığını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ön seçim, İmamoğlu’nun tutukluluğa sevk edildiği gün yapıldı. Halkımız, İmamoğlu’na çok büyük destek verdi. Ülke olarak moral bulduk. Artık erken seçim kaçınılmazdır. Seçmeler, haksızlığa, hukuksuzluğa ve talan düzenine karşı olduklarını kararlı şekilde beyan etmişlerdir. İktidar, sandığı seçmenin önüne getirmek zorundadır.”

BOYKOT

CHP’li Murat Emir, boykot çağrısıyla ilgili ise şunları kaydetti:

“Medyanın özgür olmadığı, medya sahiplerinin siyasi iktidar ile yoğun ticari ve siyasi bir bağ içerisinde olduğu bilinen bir gerçek. Medya emekçilerinin, aslında yaptıkları işten çok memnun olmadığı ama çaresiz olarak tarafsız bir yayın yapmak zorunda kaldığını biliyoruz. Medya kuruluşlarının aldığı reklamların büyük oranda CHP seçmenine hitap ettiği de büyük bir gerçek. Tüketimden gelen hakkımızı kullanacağı.

Böylesine taraflı yayın yapan ve iktidarın borazanı haline gelen medya da artık bir kere değil 10 kere düşünmek zorunda kalacak.

Bağımsız medya, tutuklamalar ile baş etmek zorunda kalırken merkez medya tamamen biat etmiş durumda. Kendileri açısından konforlu bir alan yaratmış durumdalar ama bundan sonra bu konfora izin vermeyeceğiz. Artık merkez medyanın, tarafsız habercilik yapmak noktasında hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Bu hassasiyeti görene kadar da gelir kaynakları olan reklam pastasındaki mal ve hizmetlere karşı tavrımızı sürdüreceğiz.”